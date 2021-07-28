【綠色貸款】利奧再獲4億元綠色貸款 8間銀行齊參與

▲ 利奧再獲4億元綠色貸款 8間銀行齊參與

印刷通訊企業利奧紙品集團宣布，旗下全資子公司，即利奧紙品集團財務有限公司，已與8間銀行簽署一項四年期的銀團貸款，總值4億元。連同2018年及2019年完成的7.5億元的綠色融資，集團合共取得11.5億元綠色貸款。

8間參與銀行包括中銀香港 （02388） 、花旗银行、中國信託商業銀行、恒生銀行 （00011） 、滙豐銀行 （00005） 、瑞穗銀行、東亞銀行 （00023） 及大華銀行。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，利奧一直為綠色銀團貸款的踴躍參與者，該行很榮幸三次都能夠獲得參與利奧的綠色融資，體現對整體綠色融資的支持。恒生將繼續為客戶提供更多元化的綠色融資。

香港品質保證局副總裁陳沛昌則指，綠色金融為港府及國內積極推動的議題，樂見業界在綠色金融上取得進展。他亦指，當局往後工作將配合港府，推出更多配套支持金融業界。

集團指，是次利奧所取得的4億元貸款，在短短36日便已完成融資，打破2018年的紀錄。部份貸款將用作內地和越南廠房的綠色環保項目建設，以及在湖南建設一座符合標準認證的綠色廠房。越南廠房目前已全面投產，湖南新廠房則預期2023年至2024年期間落成。

集團指，自2018年取得綠色融資後，已投放數億元在節能減碳、廢水、廢氣、廢物防治、綠色建築等不同節能技改項目。截至去年7月底，集團的生產基地累計已節省近1800萬度用電量，以及減少超過9200噸碳排放量。長遠環保目標方面，利奧集團主席梁鎮華表示，希望用電量及工廠排放量均能夠下降25%。

梁鎮華亦指，受新冠疫情影響，集團去年的部分業務，例如紙品包装、賀卡及禮品受到輕微影響。不過，受惠於民眾留家抗疫時間增加，書籍、紙牌遊戲及拼圖遊戲等家庭娛樂產品業務逆市增長。

展望未來，梁鎮華指，隨疫情受控，集團將於內地和越南廠房加大生產力，迎接經濟復甦。

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記者：賴奕羚