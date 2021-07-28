  • 32°C
香港時間 : 2021728日 (三) 16:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠色貸款】利奧再獲4億元綠色貸款 8間銀行齊參與

股市 15:51 2021/07/28

分享：

利奧再獲4億元綠色貸款 8間銀行齊參與

印刷通訊企業利奧紙品集團宣布，旗下全資子公司，即利奧紙品集團財務有限公司，已與8間銀行簽署一項四年期的銀團貸款，總值4億元。連同2018年及2019年完成的7.5億元的綠色融資，集團合共取得11.5億元綠色貸款。

8間參與銀行包括中銀香港 （02388） 、花旗银行、中國信託商業銀行、恒生銀行 （00011） 、滙豐銀行 （00005） 、瑞穗銀行、東亞銀行 （00023） 及大華銀行。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝表示，利奧一直為綠色銀團貸款的踴躍參與者，該行很榮幸三次都能夠獲得參與利奧的綠色融資，體現對整體綠色融資的支持。恒生將繼續為客戶提供更多元化的綠色融資。

香港品質保證局副總裁陳沛昌則指，綠色金融為港府及國內積極推動的議題，樂見業界在綠色金融上取得進展。他亦指，當局往後工作將配合港府，推出更多配套支持金融業界。

集團指，是次利奧所取得的4億元貸款，在短短36日便已完成融資，打破2018年的紀錄。部份貸款將用作內地和越南廠房的綠色環保項目建設，以及在湖南建設一座符合標準認證的綠色廠房。越南廠房目前已全面投產，湖南新廠房則預期2023年至2024年期間落成。

集團指，自2018年取得綠色融資後，已投放數億元在節能減碳、廢水、廢氣、廢物防治、綠色建築等不同節能技改項目。截至去年7月底，集團的生產基地累計已節省近1800萬度用電量，以及減少超過9200噸碳排放量。長遠環保目標方面，利奧集團主席梁鎮華表示，希望用電量及工廠排放量均能夠下降25%。

梁鎮華亦指，受新冠疫情影響，集團去年的部分業務，例如紙品包装、賀卡及禮品受到輕微影響。不過，受惠於民眾留家抗疫時間增加，書籍、紙牌遊戲及拼圖遊戲等家庭娛樂產品業務逆市增長。

展望未來，梁鎮華指，隨疫情受控，集團將於內地和越南廠房加大生產力，迎接經濟復甦。

相關文章：【可持續發展】希慎訂立可持續融資框架　集資用於綠色建築、能源效益等設施

【人民幣定期存款】中銀向高端客推人民幣綠色定存　3個月年利率高達2.388厘

記者：賴奕羚

綠色金融 經濟 中銀香港（02388） 滙豐控股（00005） 東亞銀行（00023） 恒生銀行（00011） 傳統經濟股

上一篇文章

【恒大3333】網傳恒大樓盤定價過低涉不正當競爭被查文件　菏澤住建局：正核查真實性

下一篇文章

【電子消費券】朗豪坊8.4起推消費抽獎活動　送1萬元現金禮券、海洋公園門票等（附活動詳情）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【銀色債券】銀債周五截止認購　 滙豐、中銀認購人數及金額破紀錄（第四版）
【銀色債券】銀債周五截止認購　 滙豐、中銀認購人數及金額破紀錄（第四版）
【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口
【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口
【港股市況】彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產
【港股市況】彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3%　夜期收市升206點　北水再走13億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3%　夜期收市升206點　北水再走13億（不斷更新）
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR