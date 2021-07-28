【網絡安全】Google漏洞懸賞計畫成立10周年　共派發2.2億港元獎金

▲ Google近日為慶祝漏洞懸賞計畫推出10周年，宣布推出全新的Google漏洞懸賞平台，讓安全專家更容易地提交漏洞報告。

要保障網絡安全，不少科企都會推出漏洞懸賞計畫，吸引安全人員協助找出安全漏洞問題。科技巨頭Google也不例外，Google近日為慶祝漏洞懸賞計畫推出10周年，宣布推出全新的Google漏洞懸賞平台，讓安全專家更容易地提交漏洞報告。

【網絡安全】LemonDuck惡意軟件變種 可同時感染Windows及Linux系統

【網絡安全】勒索軟件攻擊大增 8成港中小企陷高風險

Google指出，自2010年起，漏洞懸賞計畫共找出11,055個漏洞，而獲得懸賞的研究者共有2,022名，派發的懸賞金額高達2935萬美元（約2.2億港元）。

Google宣布，為慶祝計畫推出10週年，將會推出全新的漏洞懸賞平台，方便安全人員使用。該平台將整合所有的Vulnerability Rewards Program（VRP），當中包括適用於Android、Google、Chrome、Google Play 和Abuse等。新網站將提供更多的互動機會和一些競爭，如將計畫變得遊戲化、新增每個國家的排行榜和提供獎勵或徽章等。

另外，網站也支援「Bug Hunter大學」，漏洞賞金獵人可以透過「Bug Hunter大學」學習，提高他們的技能。

【網絡安全】微軟漏洞獎勵計畫 過去12個月派發逾1億獎金

責任編輯：曾曉汶