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【賀香港奪金】惠康推2日快閃優惠 全線雪糕九折 Häagen-Dazs脆皮雪糕批平均低至18元

理財智慧 15:35 2021/07/28

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香港運動員於今屆東京奧運接連創下佳績，其中張家朗周一（26日）為香港奪得男子花劍金牌，各界紛紛推出優惠。惠康超級市場及Market Place by Jasons為慶祝張家朗為香港奪得東奧金牌，特地推出為期2天的快閃優惠。  

    點擊圖片放大
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由7月28日起至8月3日，惠康超級市場及Market Place by Jasons將推出Häagen-Dazs脆皮雪糕批（80毫升）一連7日快閃優惠，於惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba，即可以快閃優惠價100元購買5支脆皮雪糕批（80毫升），yuu會員更可以15元追加購買第6枝。  

【家朗熱潮】對劍擊產生興趣 想投身做運動員 網民：你堅持每日跑30分鐘先再說，詳見【下一頁

以上超市更推出為期2天的快閃優惠，於7月28日至7月29日期間，，購買所有雪糕及雪條產品，可享有九折優惠。其中Häagen-Dazs脆皮雪糕批100元任選5枝的快閃優惠，更可以享有折上折優惠。  於此兩天，更可以折實價90元購買5支脆皮雪糕批（80毫升），yuu會員更可以折實價13.5元追加購買第6枝，換言之，yuu會員如購入6枝脆皮雪糕批，每枝的價錢平均低至17.5元。  

【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價，詳見【下一頁

是次優惠共有6款產品可供選擇，包括大熱產品如朱古力杏仁雪糕批、抹茶杏仁雪糕批、芒果脆皮雪糕批、哈密瓜脆皮雪糕批、曲奇呍呢嗱脆皮雪糕批及紅桑子脆皮雪糕批。

【家朗買樓】網民為張家朗尋好樓盤 意見不一 稱：唔夠問林大輝拎，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

產品 Market Place by Jasons 惠康 超市 運動員 張家朗 雪糕

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