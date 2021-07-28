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【置業故事】良心業主助年輕夫婦上車　「佛心」減價16萬賣樓

股樓投資 15:15 2021/07/28

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年輕人想上車絕不容易，近期將軍澳蔚藍灣畔出現一位良心業主，為助年輕夫婦上車，決定減價16萬元出售單位。利嘉閣事蔡庭勇說，蔚藍灣畔7座中層E室，實用面積509平方呎，兩房設計，向東南，原開價910萬元，終以894萬元易手，實用呎價約17,564元。 

代理續說，上述買家早前看遍將軍澳有露台的私樓，但未能找到心儀單位，直至遇到上述屋苑，一睇即愛上，因屋苑位處港鐵坑口站上蓋，兩房實用，並有一個大露台，翌日帶同家人翻睇單位後，即於當晚決定買入，並與業主議價，而業主也打算幫助年輕夫婦上車，故決定減價放售。 

據了解，原業主於2004年10月，以約223萬元購入單位，持貨至今約17年，現轉手帳面獲利約671萬元，單位期內升值3倍。代理續說，蔚藍灣畔現時約有60個放盤，叫價由850萬元起。

延伸閱讀 旺角「千望」價單登場　13伙折實價454萬起【下一頁 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 蔚藍灣畔 利嘉閣 將軍澳

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