【泰國疫情】布吉爆過百宗確診 恐叫停解封

泰國布吉本月初重開旅遊業，容許外國已接種疫苗旅客入境。但布吉島一周内錄得過百宗新冠肺炎確診個案，當地要再次關閉商場及實施聚令，外界憂慮布吉島解封計劃需暫停。

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《曼谷郵報》報道，布吉島在截至周二（27日）的一周内，錄得125宗確診個案。而當地政府早前設定門檻，如每周錄得90宗或以上確診個案，或會暫停解封布吉島。

據悉，新增確診者大部分為當地居民，當局也安排染疫風險較高的密切接觸者隔離。泰國政府更透露，布吉島自7月1日重開旅遊業以來，有超過1.18萬已接種疫苗旅客入境，只有26人確診。

為防疫情進一步擴散，當地政府下令由周二起關閉商場、學校，同時禁止超過100人聚會。

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泰國政府希望重開布吉島能挽救當地旅遊業，逐步恢復主要經濟收入來源。如現時暫停解封，政府料要同時押後其他小島及旅遊勝地的重開計劃，旅遊業情況將雪上加霜。

而且布吉約有7成人口已完成接種新冠疫苗（編按：部分泰國人接種只需一劑的強生疫苗），遠高於全國僅得半成的接種率。

布吉旅遊理事會主席Thaneth Tantipiriyakij表示，當局每日都會評估疫情，如疫情惡化可能會先限制旅客外出路綫，或禁止旅客離開酒店。

政府為暫停解封設置多個條件，包括島上3個大區或6個分區爆發疫情、發現3個或以上的感染群組、湧現不受控制的新變種病毒、留醫患者人數已達醫院容量的8成或以上。

責任編輯：鄭錦玲