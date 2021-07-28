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【5000元消費券】恒隆地產推消費券獎賞計劃    8月1日起消費送禮券

商業 15:00 2021/07/28

分享：

電子消費券將於8月1日，向首批登記人士發放。恒隆地產旗下商場推出「Go Shopping！開心消費在恒隆」消費券獎賞計劃，消費每滿 800 元， 即可獲 200 元的電子購物禮券。

恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅表示，新計劃下希望能夠刺激本地消費，預期能夠為恒隆商場旗下逾 600 個商戶，開拓全新商機， 帶來可觀銷售增長。並希望紓緩零售商戶於疫市下的營商壓力，協助推動整個零售業的復甦。

【東京奧運】日本乒乓孖寶奪金人氣急升　水谷隼代言咖喱賣斷市

該計劃於 2021 年 8 月 1 日至 10 月 31 日舉行。顧客只需登記成為「hello 恒隆商場 獎賞計劃」會員，即可於推廣期內，在恒隆商場包括 Fashion Walk、 山頂廣場、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場等。在該些商戶以電子消費每滿 800 元時，透過恒隆商場手機應用程式，獲取總值 200 元電子購物禮券。

【何詩蓓】港隊代表何詩蓓奪銀　何詩蓓設計系列泳衣將掀搶購潮？（多圖）

倘若顧客使用支付寶香港、八達通、 拍住賞或微信支付消費，更可獲取額外 hello 積分。

另外，恒隆地產提供接種兩劑疫苗 獎賞。單一電子消費滿 100 元即賞 200 元電子購物禮券。

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

責任編輯：馬意文

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