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【電子消費券】朗豪坊下周三起推消費滿300元抽獎活動　送1萬元現金禮券、海洋公園門票等（附活動詳情）

股市 14:21 2021/07/28

分享：

電子消費券最快於8月派發。冠君產業信託 （02778） 旗下的朗豪坊表示，將於8月4日起一連兩個月推出日日有獎消費抽獎活動，以電子支付工具消費每滿300元可獲抽獎機會，大指定電子消費券支付工具更享雙重中獎機會。抽獎獎品達20,000份，包括1萬元朗豪坊商場現金禮券（名額30個）、10萬會員積分〈名額30個〉、De'Longhi Autentica Cappuccino全自動即磨咖啡機、香港海洋公園門票、及指定朗豪坊餐飲及美容商戶禮品及現金券等。

沙田新城市廣場加碼送優惠，消費滿2000元送1000元商場消費券，看【下一頁】

顧客由8月4日起至10月3日以電子支付工具，包括信用卡、借記卡、易辦事、八達通、Apple Pay、Android Pay、三星智付、支付寳、微信支付、銀聯閃付、拍住賞及信用卡現金回贈獎賞，於場內單一消費滿300元並成為LP CLUB會員，消費同日的7天內於朗豪坊手機應用程式上載合資格消費單據，即可換領抽獎代幣一個。

若顧客以4大指定電子消費券支付工具包括八達通、支付寶香港、WeChat Pay HK微信支付和Tap & Go拍住賞，更可額外換領多一個抽獎代幣，獲取多一個中獎機會。

抽獎期為8月4日至10月10日

顧客於8月4日起至10月10日，憑應用程式內已換領的代幣，可以隨時隨地在朗豪坊APP內抽即中獎，每個代幣可抽獎一次。顧客可選擇單日使用，或一次過累積使用。

值得留意是，於推廣期內，每位LP CLUB會員可獲最多5個抽獎代幣，而用電子消費券支付工具，可獲最多額外5次抽獎機會，意味每位會員於推廣期內可獲最多10次抽獎機會。

相關文章：

【電子消費券】AlipayHK、WeChat Pay HK夥商戶分別推17億及10億元優惠　一文看清各界及支付工具最新消費券優惠（不斷更新）

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

編輯：袁諾曦

傳統經濟股 電子消費券 港股 冠君產業信託（02778）

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