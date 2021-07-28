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【彈性上班】英國工黨倡為靈活工作安排立法　平衡工作及照顧家庭

商業 14:36 2021/07/28

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英國工黨發現，當地有超過一半的勞動力未能享受「彈性工作時間」。

疫情令不少企業實施彈性工作安排，但英國工黨發現，當地有超過一半的勞動力未能享受「彈性工作時間」。該黨倡議為彈性工作安排立法，讓僱主有法律責任。

工黨副領袖Angela Rayner指，雖然現時僱員亦有權要求彈性工作時間，但立法後將會擴闊有關的定義。除了靈活的工作時間外，例如四天工作周，僱員亦可以壓縮工時，可平衡工作及照顧家庭的需要。該黨又希望立法後，可以令僱主有一定的法律責任，除了有充分理由解釋不能給予彈性工作安排，否則必須同意有關安排。

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雖然疫情期間，不少白領員工均可以在家工作，或享有彈性工作安排，但工黨希望此措施可應用至更廣闊的勞動階層。該黨又發現，超過一半的英國勞動力沒有資格享受「彈性工作時間」，而 30% 的彈性工作請求被僱主拒絕。為了達到工作與生活平衡，該黨認為由在職的第一天起，靈活工作安排便應該被允許。

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Angela Rayner認為，靈活工作反映工作應融入至人們生活的一部分，而不是支配他們的生活。同時，她又相信靈活工作的權利有助改善職場文化，女性不會因為照顧子女而失去工作，甚至完全退出勞動力市場，並減少父親一定外出、母親一定留家照顧的性別歧視等。 她呼籲結束「單方面的靈活性」，讓員工有穩定的就業，以及相互同意的工作時間和輪班模式，員工可以更容易計劃自己的生活。

責任編輯：葉泳珊

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