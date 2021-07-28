【名家點睇】中國政府加強監管互聯網巨頭　新興市場之父：有利中小企

內地政府監管風暴未完，中資科網股股價連續多日下跌，過去5個交易日內，美團 （03690）累挫逾25%，騰訊 （00700）及阿里巴巴（09988）各自跌逾一成，京東（09618）跌近15%。中概股亦難倖免，本周二（27日）拼多多單日跌10.3%，新興電動車股蔚來（NIO）、小鵬（XPEV）、理想（LI）分別錄得8.8%、14.8%以及14%的跌幅。

有「新興市場之父」之稱的麥樸思 (Mark Mobius) 周二（27日）接受彭博訪問時表示，中國政府對主導各行各業的大型互聯網企業進行監管，長遠有利於中國市場。他補充道，隨著監管力度加大，科技、教育和醫療行業的中小企業可能會有更好的增長前景。

新經濟股何時能夠跌定？市場對此並不樂觀。麥樸思稱，包括阿里巴巴和騰訊等龍頭在內的消費板塊將受壓，惟他預計這些公司最多會再跌5%至10%，因為投資者將會意識到，並非所有公司都一定會受到影響。

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麥樸思還對加密貨幣發表了看法，近期比特幣價格大幅回升至接近4萬美元水平，但他認為比特幣將會繼續下跌。他指當前市況下，看不到市場對於加密貨幣的熱情會如何改變，惟比特幣及相關交易服未來將面臨更加嚴格的監管壓力。

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编辑：李勝男