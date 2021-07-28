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【Nokia新機】平價5G機！Nokia三防新機XR20登場 

科技 15:06 2021/07/28

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Nokia昨日（27日）發布5G三防重點新機Nokia XR20，主打堅固耐用，獲美國軍規認證，具1.8米垂直距離抗摔設計。

Nokia昨日（27日）發布5G三防重點新機Nokia XR20，主打堅固耐用，獲美國軍規認證，具1.8米垂直距離抗摔設計。

Nokia XR20分別採用6.67吋Full HD+解析度的IPS屏幕，採用康寧Gorilla Victus防刮玻璃，並透過背蓋上的邊框設計保護相機鏡頭，避免屏幕與鏡頭意外刮傷。同時，Nokia XR20支援MIL-STD810H美國軍規認證，具1.8米垂直距離抗摔設計，並支援IP68等級防水設計。

Nokia XR20運行Android 11作業系統，搭載Qualcomm Snapdragon480行動平台，支援5G網絡與雙卡雙待，還可透過MicroSD記憶卡擴充最高512GB儲存空間，擁有Wi-Fi6、藍牙5.1、NFC功能。

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電池績航力方面，Nokia XR20內置4,630mAh電池支援18W有線快充及15W無線快充。相機鏡頭方面，XR20採用雙鏡頭主相機，包括4800萬像素標準鏡頭以及1300萬像素超廣角鏡頭，前置相機則具800萬像素，使用中置開孔屏幕設計。

Nokia XR20分別推出藍色與灰色兩款配色，售價550美元（約4300港元）。惟目前香港發售日期及價格未定。

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責任編輯：張凱琳

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