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【工展會2021】看準消費券商機？　工展會購物節8月初亞博舉行

商業 16:59 2021/07/28

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廠商會將於 8 月 6 日起一連 3 日於亞博館舉行「2021工展會購物節」，多款產品如湯包、消毒產品等低至 1 折起。（冼偉倫攝）

第一期電子消費券將於 8 月 1 日發放，本地商家亦為此推出各項優惠。其中廠商會將於 8 月 6 日起一連 3 日於亞博館舉行「2021工展會購物節」，多款產品如湯包、消毒產品等低至 1 折起。

【5000元消費券】油尖旺購物節與電子消費券同期舉行 消費100元即可抽獎

廠商會會長史立德表示，他們正積極籌備下半年各個本地實體展會，而打頭陣的會是「2021工展會購物節」。他指，今次是廠商會首次在夏天舉行工展會相關展會，而且暑假一向是零售旺季。隨著市民留港抗疫，加上首期消費券將在 8 月初發放，期望今次展會可以刺激市道復甦。史立德預料，今次展會可吸引 3 至 5 萬名市民入場。

【5000元消費券】Lenovo推電子消費券優惠 線上及線下將提供Tap & Go、Alipay HK、WeChat Pay和八達通支付

廠商會副會長施榮恆表示，是次選擇在亞博舉行展會，主要是看準當中商機。自從屯門至赤鱲角隧道開通後，大嶼山、昂坪及東涌成為市民的郊遊地點，特別吸引新界西北地區的市民前往。廠商會認為，這是個機會將工展會推廣予新界西北的市民，吸納新的消費群及開拓新市場。施表示，如是次展會成效良好，不排除未來將會約繼續在同一地點舉行展會。

工展會購物節2021於 8 月 6 日至 8 日，於亞洲國際博覽館 1 號館舉行，票價為 10 元，而已接種疫苗的市民可免費入場與禮品 （送完即止）。展會設有 260 個攤位，包括食品飲品、蔘茸海味、糧油麵食、廚具家品、美容保健食品、電子產品、服飾精品及寵物保健品等，場內參展商均安裝電子支付工具，方便市民使用電子消費券。

【5000元消費券】電子消費券商機大 奢侈品品牌增加小額交易支付工具

記者：廖淑瑩

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