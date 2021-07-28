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【東京奧運】紙板床有幾堅？ 9人齊跳先塌（有片）

環球社會熱點 14:30 2021/07/28

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東京奧運在多方面融入環保元素，奧運選手村更首次使用可回收紙板床，不少人關注紙板床到底有多堅固。以色列有運動員近日上載影片，挑戰紙板床的堅固度，結果需要9名男運動員一齊在床上跳躍，紙板床才出現塌陷。

以色列運動員測試影片

早前有指東奧主辦方為選手提供紙板床，為減少運動員間發生性行為及防疫。但有關官員其後澄清，紙板床由日本公司Airweave製造，可承載440磅重量，選床早在疫情大流行前決定，與防疫無關。

東京奧運推動環保 回收廢金屬重鑄獎牌 【下一頁】

多國運動員首次接觸紙板床，始終抱有顧慮。以色列棒球運動員旺格（Ben Wanger）上載影片，展示他和其他8名男選手測試紙板床堅固度過程。

測試過程

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旺格指收到不少關於紙板床的查詢，決定拍片測試紙板床究竟能承載多少人。旺格首先自己1人在床上跳躍，然後人數逐漸增加，更多以色列男運動員加入。直至9名運動員一齊跳躍時，紙板床終於塌陷。影片上載後不足24小時便獲得28萬瀏覽次數，亦被網民上載至社交平台Twitter。

美國東京奧運體操主將退出女團賽失金 出戰單項成疑 【下一頁】

旺格並非首位測試紙板床堅固程度運動員，早前愛爾蘭體操選手Rhys McClenaghan亦上載影片，內容展示自己在床上不斷跳躍亦無損紙板床絲毫。美國欖球運動員馬赫（Ilona Maher）亦曾上載影片，與隊友在床上作心肺復甦、瑜伽等行為，床板亦安然無恙。

責任編輯：李俊儀

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