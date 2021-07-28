【電子消費券】沙田新城市廣場加碼送優惠　消費滿2000元送1000元商場消費券

▲ 沙田新城市廣場加碼送優惠 消費滿2000元送1000元商場消費券

政府首階段派發的消費券將在8月1日到手，新鴻基地產 （00016） 旗下的沙田新城市廣場，將在8月1日至12月31日期間，推出電子消費券加碼優惠。市民於8月1日起，逢星期五、六、日及公眾假期，在沙田新城市廣場，以合資格的電子錢包，即日消費滿2000元即送1000元商場購物消費券，回贈高達50%，而消費滿5000元則可獲1500元商場購物消費券；消費滿7000元則可獲700元指定商戶購物禮券。

一文看清各界及支付工具最新消費券優惠，詳看【下一頁】

新城市廣場亦聯同四大合資格營運商，推出5項優惠消費賞，覆蓋整個消費券有效期至12月31日。有關消費獎賞，包括透過Wechat Pay HK消費300元，即可獲20元的商場餐飲現金券，消費滿800元，即可獲50元的美妝或運動商戶的商戶現金券。

而透過八達通、AlipayHK和Tap&Go消費，則需滿500元，可以獲贈20元餐飲禮券，消費滿1000元，可獲50元的美妝或運動商戶的商戶現金券。另外，透過八達通在餐飲商戶消費滿600元亦可獲30元的新地商場電子禮券等。

此外，The Point by SHKP會員另以500積分，即可預訂消費券雙倍積分Pass，可立即升級獨享積分Double Up禮遇，即消費2000元便可輕鬆賺取4000積分。

相關文章：【電子消費券】領展消費券加碼送1,700萬元優惠 電子消費滿500元可獲1公斤香米

【電子消費券】新世界K11 Musea推200萬抽獎 涉10萬K Dollar、香港瑰麗酒店住宿套票等