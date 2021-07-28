沙特有民眾違例出國 政府警告或被禁出境3年

為遏止新冠肺炎疫情，沙特阿拉伯實行強硬防疫措施。當地政府周二（27日）宣布，將對前往紅色旅遊名單內國家的民眾，實施為期三年的旅行禁令。被納入沙特紅色旅遊名單的國家包括，印度、 巴西、土耳其及阿根廷等國。

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沙特阿拉伯國家通訊社周二引述匿名內政部官員指出，發現有民眾違反旅遊禁令，前往紅色旅遊名單內的國家。若任何人被證實違規，將需承擔法律責任，回國後亦要面臨重罰。

涉事者亦會被下達為期3年的旅行禁令，不得出國旅行。沙特於5月曾允許部分民眾，無需獲得政府事前批准出國，為去年3月以來首次。

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內政部亦重申，民眾不論直接或通過轉機前往紅色名單的國家，一律視為違反旅遊規定，需接受法律後果。此外，內政部亦不建議民眾前往任何疫情未受控，或是發現新變種病毒的國家及地區。紅色旅遊名單的國家包括印度、巴西、土耳其、南非、阿根廷及阿聯酋等國。

沙地阿拉伯過去單日新增1,379宗新冠肺炎感染病例，累計逾52萬人染疫，8,189人死亡。

責任編輯：郭麗明