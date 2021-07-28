  • 33°C
香港時間 : 2021728日 (三) 14:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

沙特有民眾違例出國 政府警告或被禁出境3年

環球社會熱點 13:58 2021/07/28

分享：

為遏止新冠肺炎疫情，沙特阿拉伯實行強硬防疫措施。當地政府周二（27日）宣布，將對前往紅色旅遊名單內國家的民眾，實施為期三年的旅行禁令。被納入沙特紅色旅遊名單的國家包括，印度、 巴西、土耳其及阿根廷等國。

意大利2月以來 99%新冠死者未打疫苗 【下一頁】

沙特阿拉伯國家通訊社周二引述匿名內政部官員指出，發現有民眾違反旅遊禁令，前往紅色旅遊名單內的國家。若任何人被證實違規，將需承擔法律責任，回國後亦要面臨重罰。

涉事者亦會被下達為期3年的旅行禁令，不得出國旅行。沙特於5月曾允許部分民眾，無需獲得政府事前批准出國，為去年3月以來首次。

泰國新增1.6萬確診 改造火車增病床 【下一頁】

內政部亦重申，民眾不論直接或通過轉機前往紅色名單的國家，一律視為違反旅遊規定，需接受法律後果。此外，內政部亦不建議民眾前往任何疫情未受控，或是發現新變種病毒的國家及地區。紅色旅遊名單的國家包括印度、巴西、土耳其、南非、阿根廷及阿聯酋等國。

沙地阿拉伯過去單日新增1,379宗新冠肺炎感染病例，累計逾52萬人染疫，8,189人死亡。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【新冠疫苗】拜登擬強制聯邦公務員打針 或定期檢測
今日
【新冠疫苗】拜登擬強制聯邦公務員打針 或定期檢測
【意大利疫情】2月以來99%新冠死者未打疫苗
今日
【意大利疫情】2月以來99%新冠死者未打疫苗
【泰國疫情】新增1.6萬確診 改造火車增病床
今日
【泰國疫情】新增1.6萬確診 改造火車增病床
【美國疫情】CDC重推室內口罩令 Delta變種導致確診急增
今日
【美國疫情】CDC重推室內口罩令 Delta變種導致確診急增
【東京奧運】美國體操主將退出女團賽失金 出戰單項成疑
今日
【東京奧運】美國體操主將退出女團賽失金 出戰單項成疑

你可能感興趣

【新冠疫苗】拜登擬強制聯邦公務員打針 或定期檢測
今日 13:57
【新冠疫苗】拜登擬強制聯邦公務員打針 或定期檢測
【意大利疫情】2月以來99%新冠死者未打疫苗
今日 12:21
【意大利疫情】2月以來99%新冠死者未打疫苗
【泰國疫情】新增1.6萬確診 改造火車增病床
今日 12:56
【泰國疫情】新增1.6萬確診 改造火車增病床
傳染病 疫情 沙特阿拉伯 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間14:00）

下一篇文章

【新冠疫苗】拜登擬強制聯邦公務員打針 或定期檢測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】奪菲律賓近百年首金 女舉重手仲有樓收
【東京奧運】奪菲律賓近百年首金 女舉重手仲有樓收
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】水谷隼伊藤美誠係同鄉 青梅竹馬拍檔摘金
【東京奧運】水谷隼伊藤美誠係同鄉 青梅竹馬拍檔摘金
【東京奧運】哥倫比亞21歲射箭美女 IG吸粉逾64萬 (多圖)
【東京奧運】哥倫比亞21歲射箭美女 IG吸粉逾64萬 (多圖)
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間14:00）
挪威女球員拒穿比堅尼褲被罰款 美國歌星Pink願代付
挪威女球員拒穿比堅尼褲被罰款 美國歌星Pink願代付