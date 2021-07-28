▲ 《瑪利歐醫生世界》（Dr. Mario World）將於今年11月1日起正式停止服務，購買「鑽石」服務也將由今（28日）起暫停銷售。

任天堂今（28日）宣布，與LINE Corporation 攜手打造的手機遊戲《瑪利歐醫生世界》（Dr. Mario World），推出3年後將步入歷史，將於今年11月1日起正式停止服務，購買「鑽石」服務也將由今（28日）起暫停銷售。

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《瑪利歐醫生世界》是一款簡單的益智遊戲，繼承了《瑪利歐醫生》的主要玩法。遊戲中透過紅色、藍色及黃色膠囊，並將3個相同顏色的膠囊排列在一起（不論橫向、縱向），即能消滅病毒。在膠囊用完前將病毒全部消滅就算達成關卡。

而《瑪利歐醫生世界》是任天堂《瑪利歐》系列的第二款手機遊戲，2019年2月1日任天堂首度對外公開《瑪利歐醫生世界》的消息。到同年6月18日，任天堂正式公布合作的上市日為7月10日，並同時在App Store及Google Play的商店頁面上開放事前登錄。經過3年時間，遊戲服務終走到盡頭，將於今年11月1日下午2時起正式停止服務。

任天堂指出，若玩家於營運結束後啟動《瑪利歐醫生世界》，將顯示已結束營運的通知畫面，並且無法進行遊玩。此外，營運結束後也預定開放能夠回顧自身遊玩記錄的網頁「《瑪利歐醫生世界》 回憶」，提供各位玩家使用。

根據外媒The Verge引述SensorTower數據顯示，就收入表現而言，《瑪利歐醫生世界》是迄今為止表現最差的任天堂手機遊戲，所以是次任天堂選擇關閉該遊戲服務，也是意料之內的事情。

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責任編輯：曾曉汶