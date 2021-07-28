Facebook增保障青少年安全措施　限制廣告商追蹤18歲以下用戶 

▲ Facebook今日（28日）宣佈，將不再允許廣告商根據18歲以下人群的興趣或他們在其他網站上的活動，投放定向廣告服務，並預設16歲以下Instagram新帳戶為非公開帳戶。

Facebook近年積極推動保障青少年安全的措施，繼擬推兒童版Instagram後，Facebook今日（28日）宣佈，將不再允許廣告商根據18歲以下人群的興趣或他們在其他網站上的活動，投放定向廣告服務，並預設16歲以下Instagram新帳戶為非公開帳戶。

Facebook及旗下Instagram、Messenger廣告商現時只能基於18歲以下用戶的年齡、性別和位置投放相關廣告。據悉，Facebook以往可從整個網路收集用戶的訊息，如用戶網頁瀏覽歷史、應用使用等等，讓廣告商針對用戶興趣和活動投放廣告。

此外，Instagram在同日亦宣布，任何未滿16歲或在某些地區未滿18歲的新用戶在註冊時都默認將帳戶設置為非公開帳戶，但以後他們仍可選擇切換為公開帳戶。現時，這些年齡以下並選擇公開帳戶的青少年用戶都會收到通知，鼓勵他們切換成非公開帳戶。

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Instagram表示，能識別用戶「潛在的可疑行為」，並正採取更多措施限制問題用戶跟16歲以下用戶互動。 該公司稱，這些可疑用戶不會看到16歲以下用戶的評論或能他們的帖文下作出評論。同時，Instagram還禁止成年人向沒有關注自己的青少年發送訊息。

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責任編輯：張凱琳