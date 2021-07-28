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【新冠疫苗】拜登擬強制聯邦公務員打針 或定期檢測

環球社會熱點 13:09 2021/07/28

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美國有聯邦政府機構要求僱員接種新冠疫苗，加州等地也強制公務員打針。美國總統拜登稱正積極考慮強制所有聯邦政府公務員接種新冠疫苗或定期檢測，而美媒更引述消息人士指，拜登最快可能於周四（29日）宣布相關安排。

【美國疫情】CDC重推室內口罩令 Delta變種導致確診急增 【下一頁】

美國疾控中心（CDC）周二（27日）收緊防疫措施，要求完成接種新冠疫苗者在室内公共場所也需佩戴口罩。美國聯邦退伍軍人事務部周一（26日）更宣布，要求部門所有前綫醫護在兩個月内必須接種疫苗。

拜登（Joe Biden）被問到會否宣布強制聯邦公務員接種疫苗時，證實政府正考慮這個做法。

美國有綫新聞網絡（CNN）引述消息人士指，聯邦政府將會要求僱員提交疫苗接種證明或進行定期檢測，做法料與紐約政府相似，具體細節仍有待落實。但拜登料不會強制美軍接種。

美國多州確診飆升 福西批防疫方向錯誤  【下一頁】

而美國全國公共廣播電台（NPR）引述消息人士指，聯邦政府僱員如無接種疫苗，除了必須定期檢測外，更要在工作期間佩戴口罩。

另外，美國司法部確認聯邦法律未有禁止公營部門及私人企業要求僱員接種疫苗，為聯邦機構及企業實施相關安排提供法律基礎。

責任編輯：鄭錦玲

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