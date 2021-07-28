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【監管跌市】官媒發文穩A股情緒　「部分資金誤讀政策」

股市 12:54 2021/07/28

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【互聯網監管】官媒發文穩A股情緒　「部分資金誤讀政策」

內地監管政策不斷，香港上市中資科網股首當其衝，而內地A股近兩日也因內房、教育政策而明顯回調。內地官媒《証券時報》頭版評論指，近日A股大跌反映「部分資金對政策的誤讀及情緒的宣洩」，認為基本面無發生變化，市場會企穩。

內地上周發布教育「雙減」文件，明令禁止K12（幼兒至初中）補習教育牟利及外資投資，而上海調升首套房貸利率，都令相關行業股份重挫。

港股反彈乏力因北水未撐？可見【下一頁】

証券時報評論稱，A股市場和其他市場在運行階段和估值結構上存在顯著差異，「在基本面和政策週期上並不同步，A股整體估值結構相對合理，這是當前A股市場相對於歐美市場具有的顯著優勢。」

評論又指，近期政策調整短期確實影響部分公司現有的盈利模式，但中長期則有利於釋放整個社會的活力，滿足其他大部分消費領域的增長和人民對美好生活的嚮往。

滬深300指數近一個月累跌500點或9.54%，於前3個交易日累跌7.76%，今日半日未有升跌。

相對而言，恒指在前3個交易日累跌9.51%，較滬深300指數表現更差。

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編輯：麥德銘

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