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今日推介江西銅 ｜中國建材、中國龍工、中車時代電氣、港交所、中國中車最新部署（立即觀看）

股市 13:00 2021/07/28

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恒生指數中午收報2027點，跌59點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介江西銅 （00358） ，另亦會分析中國建材 （03323） 、中國龍工 （03339） 、中車時代電氣 （03898） 、港交所 （00388） 、中國中車 （01766） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

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石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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欄名 : 石Sir午市閒談

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