【三星發布會】三星總裁證實Note系列今年缺席　最快明年才推出

▲ 三星電子流動通訊業務部總裁盧泰文率先預告三星第三代摺疊Galaxy Z即將登場，並首度支援S Pen。

三星（Samsung）Galaxy Unpacked 2021發布會將於8月11日舉行。在發布會前三星電子流動通訊業務部總裁盧泰文率先發表文章，率先預告三星第三代摺疊Galaxy Z即將登場，並首度支援S Pen。他更首次證實，三星今年將不會推出Note系列新機。

【三星發布】Galaxy Unpacked 2021確認下月舉行 新摺機Z Fold 3 + Z Flip 3將登場

【三星發布會】三星Galaxy Z Flip 3及Z Fold 3摺機提供IPX8防水功能 支援S Pen手寫筆

盧泰文近日在官網發布最新文章，提到三星電子已蓄勢待發，準備發表嶄新且深具意義的行動技術，數周後三星即將推出最新一代卓越Galaxy Z系列。即將推出的全新Galaxy Z Fold，將會支援S Pen；而同步登場的新一代Z Flip則會採用更堅固耐用的材質。

盧泰文也表示今年將不會推出Note系列新機。三星電子行政總裁高東真就提到，Note系列在三星推出的手機中被定位為高階機型，一年內推出兩款旗艦機型，或有負擔。所以今年未能發布Note系列，發布的時間或改到明年。

除手機產品外，盧泰文也預告全新的Wear OS智能手錶也將會登場，將延續Samsung Health、SmartThings等自家應用程式外，還可透過Google Play Store取得更多程式。

【智能家居】三星智能家居平台增新功能 SmartThings App追蹤家電用電量

責任編輯：曾曉汶