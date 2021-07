#Wellcome #MarketPlacebyJasons #惠康獨家 #MarketPlacebyJasons獨家 #Häagen-Dazs #7日快閃優惠

由7月28日起至8月3日,惠康超級市場及Market Place by Jasons將推出Häagen-Dazs脆皮雪糕批(80毫升)一連7日快閃優惠,於惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty及Jasons ichiba,即可以快閃優惠價$100 購買5支脆皮雪糕批(80毫升),yuu會員更可以$15追加購買第6枝。

同時為慶祝張家朗為香港奪得東奧金牌,由7月28日至7月29日期間,顧客購買所有雪糕及雪條產品,更可享有九折優惠;各款Häagen-Dazs脆皮雪糕批 $100任選5 枝的快閃優惠更可以享有折上折優惠。於此兩天可以折實價 $90購買5支脆皮雪糕批(80毫升),yuu會員更可以折實價$13.5 追加購買第6枝。一眾Häagen-Dazs雪糕控,千萬不要錯過這個獨家快閃優惠,把握機會買回家一起慶祝吧!

是次優惠共有6款產品可供選擇,每款都相當吸引,包括大熱產品如朱古力杏仁雪糕批、抹茶杏仁雪糕批、芒果脆皮雪糕批、哈密瓜脆皮雪糕批、曲奇呍呢嗱脆皮雪糕批及紅桑子脆皮雪糕批。

▼ 點擊圖片放大





▼ 點擊圖片放大

