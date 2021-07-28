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【在家工作】企業實行WFH　反降低員工工作效率？

商業 12:45 2021/07/28

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有報告發現，員工在WFH後，其總工作時數反而有所增加。（法新社圖片）

在新冠病毒疫情下，不少企業均實施了在家工作（Work from home, WFH)安排，對企業營運和管理方式產生一定影響。有報告發現，員工在WFH後，其總工作時數反而有所增加，但平均生產量並沒有顯著變化。

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芝加哥大學布思商學院臨床教授Michael Gibbs與Friederike Mengel 和 Christoph Siemroth共同撰寫了一份報告，分析一間亞洲大型IT公司向過萬名專業人員實施在家工作安排後，對工作範疇或公司所產生的變化。結果發現，在家工作安排期間，員工的工作總時數顯著增加約30%，當中包括上班時間以外的工時錄得了18%增幅。但平均生產量並沒有顯著變化，生產力甚至較以往下降了約 20%。

至於為什麼生產力下降？調查發現，在家工作期間，僱員花更多的時間參加各種類型的正式和非正式會議，特別是視象會議，故令他們工作進度受干擾。在家工作安排增加團隊協作及溝通的時間，而導致生產率有所下降。

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對員工而言，在家工作的潛在福利是不需要加班，因此員工可能有更多的閒暇時間。 但透過該企業實例發現，如果計算在辦公室工作和加班時間的總和，並將其與在家工作的時間進行比較，那麼員工於在家工作安排下，所花在工作上的時間仍然比在辦公室多，大約每天多三分之一小時。 

Michael Gibbs指出，這項研究反映在家工作期間，溝通和協調等時間成本大幅上升，構成了生產力下降的主要原因。調查還發現，與男性相比，在家工作對女性生產力的負面影響更大，他補充，與子女同住的員工比家中沒有子女的員工有較長的工時，而生產力下降幅度亦較後者大。

報告總結， 雖然在是次研究中在家工作對平均生產力的影響是負面的，但不排除「有針對性的在家工作制度」是可取的，並相信在家工作在未來會更廣泛地被採用。報告建議，企業可允許一般員工在家有效工作，而其他需依賴人際交往的職位，可能需至少每周返回辦公室數天。 通過這種方式，公司或可更有效達至兩全其美的效用。

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責任編輯：蘇穎琪

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