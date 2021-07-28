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【東京奧運】日本乒乓孖寶奪金人氣急升　水谷隼代言咖喱賣斷市

商業 11:57 2021/07/28

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日本乒乓球隊選手水谷隼與伊藤美誠在混雙決賽奪金後，兩人在日本的人氣急升，連帶由水谷隼代言的的商品「水谷隼咖哩」系列亦全線沽清。（新華社）

日本乒乓球隊選手水谷隼與伊藤美誠在混雙決賽擊敗中國隊，奪得日本隊首面奧運金牌。兩人在日本的人氣急升，連帶由水谷隼代言的的商品「水谷隼咖哩」系列亦全線沽清。

【何詩蓓奪銀】港隊再奪獎牌！ 食店齊賀何詩蓓摘銀 可享全單半價

原來水谷隼本身是咖哩愛好者，自 2013 年起獲日本食品品牌 Freiden 贊助，之後兩者於 2015 年合作推出「水谷隼咖喱」即食材料包。對於這次搶購潮，廠方表示網上訂單源源不絕，又指水谷在 2016 年里約奧運奪得男單銅牌時，料理包一星期的訂單量就超過了一年的銷售量。廠方暫時無法估計今次的訂單量，但預計訂單會比里約奧運時更多。

【東京奧運】閉門作賽反令日本電器商受惠！ 帶旺大尺吋電視銷售

此外，日本運動員在今屆奧運的表現亦帶動奧運紀念品銷售。據《共同社》報導，各地售賣奧運產品的店舖大排長龍，網上商店更一度出現擠塞。其中，位於東京新宿的奧運精品店部分產品，如徽章、馬克杯等已賣斷市。

【東京奧運】Uber Eats奧運限定80元折扣優惠碼 兼公布最受歡迎日系菜式排行榜

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記者：廖淑瑩

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