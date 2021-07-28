【何詩蓓】港隊代表何詩蓓奪銀　何詩蓓設計系列泳衣將掀搶購潮？（多圖）

▲ 何詩蓓（Siobhan）今早在東京奧運女子200米自由泳決賽中，奪得銀牌。（何詩蓓Instagram圖片）

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）今早在東京奧運女子200米自由泳決賽中，奪得銀牌，引起港人熱烈討論。是次何詩蓓出戰東京奧運的戰衣由Arena贊助，早前何詩蓓更為品牌設計年度限定泳衣。

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何詩蓓在200米自由泳決賽裡，游出1分53秒92的成績，並為香港拿首面游泳奧運獎牌。自由泳是何詩蓓的主項，早前她為Arena設計的其中一款泳衣，同樣加入自由泳剪影。

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同時泳衣上有五大洲的五色，加上金色肩帶，猶如是比賽獎牌。今日何詩蓓在自由泳決賽奪獎，令這套泳衣更具意義。同時，她為Arena設計的另一款泳衣則用上象徵日本的櫻花，特別為今年的東京奧運而設。

何詩蓓與Arena聯乘的泳衣系列有男裝及中童款式，部分網購平台如Zalora仍然有貨。今日何詩蓓奪獎後，未知會否掀起搶購熱潮？

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責任編輯：葉泳珊

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