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【何詩蓓奪銀】港隊再奪獎牌！　食店齊賀何詩蓓摘銀　可享全單半價

商業 11:45 2021/07/28

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本地多間食店為慶祝港隊再取得獎牌，再推出多項優惠！

繼香港劍撃隊日前取得金牌後，今早再傳來好消息！港隊游泳代表何詩蓓在奧運女子 200 米自由泳決賽中，以破亞洲紀錄成績奪得銀牌。本地多間食店為慶祝港隊再取得獎牌，再推出多項優惠！

溏串小町
為慶祝香港取得銀牌，今晚（7月28日）訂座，每位送生啤或特飲。

九份茶舍
九份茶舍於於明日（7月29日）推出優惠，只要同店員展示飛吻一個，即可獲全單半價。

【張家朗摘金】餐飲店慶祝張家朗奧運奪金 叫「家朗」有優惠 免費茶飲和牛飯等

Grill n More
由即日起至 8 月 8 日，以電話或 Whatsapp 訂座晚市時段時講出或輸入「香港運動員加油」，該次消費可享 9 折，而身份證有「家朗」、「詩蓓」名字可享半價（限用一次）。

燒賣皇后
即日起到燒賣皇后網店購物，結帳時輸入優惠碼「HKaddoil」，可享全單 89 折。

【張家朗摘金】香港商家各出奇招 賀張家朗奧運奪金

彩虹串燒專門店
為慶祝何詩蓓取得東京奧運銀牌，7 月 28 至 29 日所有訂座堂食可享 9 折，而名字有「詩」或「蓓」可獲 8 折優惠，叫「詩蓓」更可獲 7 折優惠。

十字冰室
即日起至 8 月 2 日，下午 2 時 30 分後到十字冰室消費即送 1 杯十字牌純凝酪或 1 客薯條或 1盒十字牌鮮奶。（優惠只適用於十字冰室專頁粉絲，換領前需出示Facebook或Instagram）

FRESH 新鮮生活
7 月 28 至 29 日飛魚籽壽司全線 8 折。

【東京奧運】Uber Eats奧運限定80元折扣優惠碼 兼公布最受歡迎日系菜式排行榜

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

記者：廖淑瑩

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