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【蘋果業績】蘋果財報揭Android轉會用戶增　iPhone 12升級潮強勁

科技 11:43 2021/07/28

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蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）提及，尤其iPhone產品交出亮眼成績，營收年增近50%，整體iPhone 12升級潮非常強勁。

蘋果（Apple）在香港時間今（28日）凌晨公開最新財政報告，第3季盈利超出華爾街預期，蘋果各產品線的年增長率均超過12%。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）提及，尤其iPhone產品交出亮眼成績，營收年增近50%，整體iPhone 12升級潮非常強勁。

【蘋果新品】傳新款iPad mini將採用8.3吋超窄邊框　 或會移除Home鍵

蘋果發布iOS 14.7.1及iPadOS 14.7.1系統更新　修補系統漏洞及Apple Watch解鎖問題

據外媒9To5Mac報道指，Tim Cook指出該企利潤創新紀錄，受惠於iPhone熱銷。在2021年第三財季，iPhone成長超過50%，單季得約396億美元（約3081億港元）。Tim Cook直言，用戶購入新iPhone的數量有雙位數的強勁成長，而且不僅是蘋果用戶升級，就連Android轉會的用戶也相當多，尤其高階款的 iPhone 12 Pro、12 Pro Max特別顯著。

至於未來發展，Tim Cook稱對iPhone的發展仍然感到樂觀，並指5G在市場的滲透度仍未太高，有相當大的發展機會。惟他又提及，蘋果供應鏈「矽」缺貨，缺的並非高性能芯片，而是顯示屏幕驅動、音樂解碼等芯片，或將影響第四季iPhone和iPad銷售。

Android版Apple Music正式支援空間音訊效果　為用戶提供無損音質

責任編輯：曾曉汶

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