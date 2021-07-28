【蘋果業績】蘋果財報揭Android轉會用戶增　iPhone 12升級潮強勁

▲ 蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）提及，尤其iPhone產品交出亮眼成績，營收年增近50%，整體iPhone 12升級潮非常強勁。

蘋果（Apple）在香港時間今（28日）凌晨公開最新財政報告，第3季盈利超出華爾街預期，蘋果各產品線的年增長率均超過12%。蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）提及，尤其iPhone產品交出亮眼成績，營收年增近50%，整體iPhone 12升級潮非常強勁。

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據外媒9To5Mac報道指，Tim Cook指出該企利潤創新紀錄，受惠於iPhone熱銷。在2021年第三財季，iPhone成長超過50%，單季得約396億美元（約3081億港元）。Tim Cook直言，用戶購入新iPhone的數量有雙位數的強勁成長，而且不僅是蘋果用戶升級，就連Android轉會的用戶也相當多，尤其高階款的 iPhone 12 Pro、12 Pro Max特別顯著。

至於未來發展，Tim Cook稱對iPhone的發展仍然感到樂觀，並指5G在市場的滲透度仍未太高，有相當大的發展機會。惟他又提及，蘋果供應鏈「矽」缺貨，缺的並非高性能芯片，而是顯示屏幕驅動、音樂解碼等芯片，或將影響第四季iPhone和iPad銷售。

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責任編輯：曾曉汶