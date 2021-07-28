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【互聯網監管】新興市場之父：騰訊阿里巴巴最多再跌10%　中小股有買入機會

股市 11:41 2021/07/28

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【互聯網監管】新興市場之父：騰訊阿里巴巴最多再跌10%　中小股有買入機會

中國層出不窮推出互聯網監管政策，觸發中資科網股大瀉。新興市場之父、Mobius Capital Partners創辦人麥樸思（Mark Mobius）接受外電電視訪問時稱，內地加大力度整頓科技、教育和醫療行業，可令中小企業有更多發圍機會。即使是大型科網股，麥樸思說阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 最多只會再跌5%至10%。

向來看好中國發展的麥樸思稱，阿里巴巴、騰訊等巨頭在內的消費板塊雖然在整頓中受到打擊，但投資者將意識到並非所有公司都必然會受到影響。

中國有成千上萬的公司上市，這是一個巨大的經濟體。

任何國際投資者都不可能無視中國，除非美國政府徹底禁止對華通商，但這是極不可能的。

彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產，可見【下一頁】

至周二（7月27日）科網巨頭從高位蒸發多少市值

    點擊圖片放大
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對於內地的監管手法，麥樸思稱「正在發生的是好事」，認為中國政府是在打擊那些排斥小企業、掌握了各個行業的大公司，因此從長遠來看，監管部門的整頓可能對中國市場是有利的。

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編輯：麥德銘

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港股 新興市場 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988）

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