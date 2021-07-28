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【ET午市精點】北水繼續沽 恒指反彈乏力升幅微

股市 11:50 2021/07/28

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港股今早反彈，恒生指數高開270點，其後升幅逐步收窄，現僅升約廿點。港股乏力上揚，後市走勢點睇？光大新鴻基證券策略師伍禮賢於11：55《ET午市精點》為你分析。

立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3017747

 

欄名 : ET午市精點

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指數 港股 恒生指數

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