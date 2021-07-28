【ET午市精點】北水繼續沽 恒指反彈乏力升幅微 股市 11:50 2021/07/28 分享： 港股今早反彈，恒生指數高開270點，其後升幅逐步收窄，現僅升約廿點。港股乏力上揚，後市走勢點睇？光大新鴻基證券策略師伍禮賢於11：55《ET午市精點》為你分析。 立即收看／收聽：https：//video.hket.com/video/3017747 欄名 : ET午市精點 最新專欄文章 更多 【ET午市精點】恒指續跌失26000點 新經濟股現恐慌性拋售？ 2021/07/27 【ET午市精點】恒指續跌失26000點 新經濟股現恐慌性拋售？ 【ET午市精點】恒指續破年內低位 該如何部署？ 2021/07/26 【ET午市精點】恒指續破年內低位 該如何部署？ 【ET午市精點】恒指高開低走跌逾300點 視頻股重挫 2021/07/23 【ET午市精點】恒指高開低走跌逾300點 視頻股重挫 【ET午市精點】恒指勁彈近500點 賭股業績可憧憬？ 2021/07/22 【ET午市精點】恒指勁彈近500點 賭股業績可憧憬？ 【ET午市精點】恒指穿27000點後反彈 多項反壟斷行動出台 2021/07/21 【ET午市精點】恒指穿27000點後反彈 多項反壟斷行動出台 指數 港股 恒生指數