  • 33°C
香港時間 : 2021728日 (三) 12:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【泰國疫情】新增1.6萬確診 改造火車增病床

環球社會熱點 11:56 2021/07/28

分享：

泰國新冠肺炎疫情肆虐，當地醫院病床數目供不應求。曼谷政府周二宣布，計劃將一輛15節車卡的火車車廂改造，變成240個臨時隔離病床，讓症狀輕微的新冠肺炎患者接受治療。泰國周三錄得逾1.6萬宗確診，累計逾54萬宗感染病例。

增1.5萬確診 醫護接種第3劑疫苗 【下一頁】

泰國正面對新一波新冠肺炎疫情，周三（28日）錄得逾1.6萬宗確診，較前一日的逾1.4萬宗確診大幅增加，累計錄得逾54萬宗感染。泰國政府周二（27日）宣布，由於當地確診數字上升，為醫療系統帶來壓力，當局決定改造一輛15節車卡的火車，將車廂變成有240個臨時病位的臨時隔離中心，紓緩醫療系統。臨時火車病床將供等候入院、症狀輕微的新冠確診者使用，預計周五（30日）前投入服務。

曼谷市政府於聲明續指，目前仍有部分改造工作尚待完成，例如拆除車廂頂層上下格床、安裝窗紗網及建立水電系統。此外，亦會在車廂外興建更多廁所及浴室。

泰國布吉重開旅遊業 歡迎已打疫苗外國旅客 【下一頁】

泰國政府被民眾批評新冠疫苗接種計劃進度落後，當局目標於年底前為5,000萬人接種新冠疫苗，但至今只有18.9%民眾已接種疫苗，僅5.6%民眾已完成接種。

責任編輯：郭麗明

疫情 傳染病 泰國 曼谷 疫苗 新冠肺炎疫情

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間12:00）

下一篇文章

【美國疫情】CDC重推室內口罩令 Delta變種導致確診急增
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【東京奧運】水谷隼伊藤美誠係同鄉 青梅竹馬拍檔摘金
【東京奧運】水谷隼伊藤美誠係同鄉 青梅竹馬拍檔摘金
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
【東京奧運】俄羅斯被罰禁賽 隊名點解叫ROC？
挪威女球員拒穿比堅尼褲被罰款 美國歌星Pink願代付
挪威女球員拒穿比堅尼褲被罰款 美國歌星Pink願代付
【東京奧運】奪菲律賓近百年首金 女舉重手仲有樓收
【東京奧運】奪菲律賓近百年首金 女舉重手仲有樓收
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間11:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月28日 時間11:00）
【東京奧運】哥倫比亞21歲射箭美女 IG吸粉逾64萬 (多圖)
【東京奧運】哥倫比亞21歲射箭美女 IG吸粉逾64萬 (多圖)