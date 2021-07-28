【泰國疫情】新增1.6萬確診 改造火車增病床

泰國新冠肺炎疫情肆虐，當地醫院病床數目供不應求。曼谷政府周二宣布，計劃將一輛15節車卡的火車車廂改造，變成240個臨時隔離病床，讓症狀輕微的新冠肺炎患者接受治療。泰國周三錄得逾1.6萬宗確診，累計逾54萬宗感染病例。

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泰國正面對新一波新冠肺炎疫情，周三（28日）錄得逾1.6萬宗確診，較前一日的逾1.4萬宗確診大幅增加，累計錄得逾54萬宗感染。泰國政府周二（27日）宣布，由於當地確診數字上升，為醫療系統帶來壓力，當局決定改造一輛15節車卡的火車，將車廂變成有240個臨時病位的臨時隔離中心，紓緩醫療系統。臨時火車病床將供等候入院、症狀輕微的新冠確診者使用，預計周五（30日）前投入服務。

曼谷市政府於聲明續指，目前仍有部分改造工作尚待完成，例如拆除車廂頂層上下格床、安裝窗紗網及建立水電系統。此外，亦會在車廂外興建更多廁所及浴室。

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泰國政府被民眾批評新冠疫苗接種計劃進度落後，當局目標於年底前為5,000萬人接種新冠疫苗，但至今只有18.9%民眾已接種疫苗，僅5.6%民眾已完成接種。

責任編輯：郭麗明