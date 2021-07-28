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【美國疫情】CDC重推室內口罩令 Delta變種導致確診急增

環球社會熱點 11:39 2021/07/28

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隨新冠疫苗接種普及，美國早前開始放寬防疫要求。因應近期確診個案激增，美國疾控中心（CDC）周二（27日）宣布，收緊防疫措施，重新已接種疫苗人士室內需配戴口罩。CDC早前亦宣布，所有學生及教師即使已接種新冠疫苗，亦需佩戴口罩。

美國多州確診飆升 福西批防疫方向錯誤  【下一頁】

美國近期確診個案急增，其中8成以上個案與Delta病毒（即印度變種）有關。CDC表示，包括曼哈頓（Manhattan）、洛杉磯及三藩市等地室內的美國63.4%縣的傳染率高企，達致需要立即重新執行口罩令的程度。

CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）指有新研究發現，完成疫苗接種人士和尚未接種疫苗人士攜帶病毒數目一樣，即完成疫苗接種亦有機會感染他人。

美國三藩市酒吧自主防疫 室內限有打針顧客專用 【下一頁】

美國早前放寬限制，僅要求尚未接種疫苗學生依然需要強制佩戴口罩。然而在新指引下，CDC建議所有學生、老師及學校職員，無論是否完成疫苗接種一律需要佩戴口罩。惟建議不具法律約束力，亞利桑那州（Arizona）等8個共和黨控制的州份已表明拒絕執行。

美國教師聯合會（American Federation of Teachers）主席溫加騰（Randi Weingarten）表示，強制口罩令是在12歲以下兒童可接種疫苗前必要的預防措施。

責任編輯：李俊儀

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