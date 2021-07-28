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【美股業績】受惠廣告業務強勁復甦　Google上季業績大勝預期

股樓投資 11:30 2021/07/28

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Google母企Alphabet（GOOG）本周一（27日）收市後公布季度業績，次季每股盈利為27.26美元，優於Refinitiv預期的19.34元；同期收入錄得618.8億元，優於華爾街預期的561.6億元。消息公布後，Google盤後升3.1%，股價年內累計升50.5%。

Google業績大勝預期，主要得益於在綫廣告業務於上季強勁復甦，整體廣告收入大增69%至504.4億美元。去年疫情期間，美國各行各業商業活動停滯下廣告業務遭遇寒冬，隨著經濟逐步復甦，Google表示零售業成為公司上季度廣告增長的最大貢獻者。

從細分業務來看，YouTube廣告收入按年升逾80%，至70億美元谷歌雲收入按年升逾50%，至46.3億元；流量獲取成本（TAC）則為109.3億美元，高於市場預期的97.4億美元。

Google近來持續投入大量資金發展雲端業務，包括Google Cloud、Google Docs Sheets等協作工具。上季度谷歌雲的運營虧損錄得5.91億美元，較去年虧損14.3 億美元有所改善。

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編輯：李勝男

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