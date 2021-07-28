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【監管風暴】內銀涉房地產違規貸款 銀保監連開17張罰單

股樓投資 12:17 2021/07/28

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因涉及中國房地產市場的違規貸款，上海銀保監局日前連開17張罰單共計910萬元（人民幣，下同），中招的銀行包括中國銀行（03988）、工商銀行（01398）、農業銀行（01288）及建設銀行（00939）等，單是建行便佔其中的410萬元。

【美股業績】受惠廣告業務強勁復甦　Google上季業績大勝預期，請按【見下頁

據報道，建行共收到8張罰單，涉及旗下八家分支機構，其違法違規事實主要是個人消費貸款違規用於購房或流入樓市。此外，還有發放不符合條件的房地產併購貸款、未根據房地產項目實際進度和資金需求發放貸款、向資本金不足的房地產項目違規提供融資、違規發放土地儲備貸款等。而違法違規的時間集中在2019年和2017年，最早更追溯至2013年3月。

【延伸閱讀】下半年部署：瑞銀維持MSCI香港指數12300點目標 推介8隻最喜愛港股，請按【見下頁

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今年當局對房地產的打壓沒有手軟，一綫城市的成交量已腰斬。在「房住不炒」的基調下，房價持續高踞不下，令調控樓市措施愈出愈辣。例如，最新發布的《關於持續整治規範房地產市場秩序的通知》，力爭用三年左右時間，實現房地產市場秩序明顯好轉；對逾期不能償還債務、大規模延期交房、負面輿情較多等存在重大經營風險的企業，實施重點監管。

【同場加映】iM會客室：恒指2000點洗倉後 25000會否再失守

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記者：林衛

銀行 中國銀行保險監督管理委員會 港股 建設銀行（00939） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 農業銀行（01288） 中國

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