【房住不炒】三條紅綫嚴控買地支出 踩綫房企被迫撻訂

日前，A股上市的宋都股份（滬：600077）發出一份「退地」通告指，該公司全資子公司放棄一宗競得的土地使用權，已繳納的5,000萬元（人民幣，下同）預約申請保證金不予返還，涉及金額佔公司2020年歸母淨利潤的14.19%，事件引起市場嘩然。

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事實上，近日市場流傳「踩綫」房企已被監管部門要求買地金額不得超過年度銷售額40%，而根據內地媒體向多家房企求證得知，消息基本屬實。中指研究院企業事業部研究副總監劉水指出，今年以來，房企拿地熱度明顯下降。上半年50家代表企業拿地銷售比均值為29.3%，較去年同期下降12.3個百分點，在「三條紅綫」和供地兩集中背景下，房企拿地更趨謹慎。首批12家試點企業拿地銷售比均值為28.8%，低於40%紅綫。其中，3家企業略高於紅綫，下半年需適當降低拿地力度。



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另一方面，中國新樓銷售放緩，也限制房企買地的規模。克而瑞資管研報顯示，TOP100及各梯隊房企銷售成交面積及銷售成交金額環比下降1至3成。其中，TOP30房企銷售成交面積和銷售成交金額環比下降14%和27%，為各梯隊降幅最小。

業內人士指，現在融資額度大規模收緊，房企資金鏈過半要依靠銷售回款，但是在購房端進一步收緊的背景下，業務收縮是行業共同面對的局面。

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記者：林衛