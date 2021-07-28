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【社區團購】社區團購市場競爭加劇 又一經營者出局

股樓投資 16:10 2021/07/28

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自從科網巨頭相繼進入社區團購市場，行業持續洗牌，實力稍遜的營運者被迫離場。市場人士稱，自2020年9月起，社區團購行業風雲突變，行業從「鬥創新和執行力」變成「鬥錢多和補貼」，科網巨頭依靠巨額補貼，搶走大部分用戶和訂單量。

【名家點睇】中國政府加強監管互聯網巨頭　新興市場之父：有利中小企，請按【見下頁

近日有傳總部在武漢的食享會已人去樓空，拖累供應商的貨款尚未結清，又欠員工工資。同時，食享會高級合伙人杜非也正式辭任，創始人戴山輝亦悄然退出其母公司「武漢七種美味科技有限公司」主要人員之列。而在不久前，另一家社區團購巨頭同程生活也因經營不善，提出了破產申請。

【美股業績】iPhone銷售助蘋果盈利翻倍 供應短缺料礙下季增長，請按【見下頁

業內人士對內地傳媒稱，隨着互聯網巨頭進場，社區團購市場競爭加劇，食享會愈發乏力，因虧損阻礙融資，而新的融資不到位，從而使公司陷入惡性循環。
 

【延伸閱讀】港股淪陷：股災大贏家 6大反向ETF逐個捉，請按【見下頁

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食享會成立於2018年6月份，是一個主要面向社區居民用戶的會員制生鮮水果社區配送服務平台。作為國內首批社區團購玩家之一，食享會早期發展迅猛，在不到兩年時間名列賽道前三。3月，因存在低價傾銷、以劃綫價誤導消費等不正當價格競爭行為，被市場監管總局處罰50萬元。

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記者：林衛

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