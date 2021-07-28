  • 32°C
香港時間 : 2021728日 (三) 15:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股業績】iPhone銷售助蘋果盈利翻倍 供應短缺料礙下季增長

股樓投資 14:47 2021/07/28

分享：

蘋果周二（27日）公布業績，上季純利達217.4億美元，按年增長112.5億美元，每股盈利1.3美元，按年上升65美仙，業績亦高於分析員平均所預期的1.01美元。蘋果收入則按季由596.9億美元上升至814.3億美元，收入主要由iPhone銷售所帶動，比市場預期的收入多50億美元。

【美股業績】受惠廣告業務強勁復甦　Google上季業績大勝預期

iPhone銷售貢獻公司395.7億美元的收入，遠高於去年同期的的264.2億美元，以及市場預期的341.9億美元。一如以往，蘋果沒有對今年往後的業績給予實質預期，但卻指料下季收入將會有強勁的雙位數增長，惟蘋果財務總監Luca Maestri指，料下季收入增長不會高於現時收入按年36%的增長，因預計未來來自匯兌收益的收入將會減少，而在供應鏈緊張下，亦影響收入增長。

事實上，蘋果已在今季降低供應鏈緊張亦業績的負面影響，使有關影響略低於管理層原先估計的最少30億美元，但每年蘋果都會在9月推出新機款，公司預計供應鏈緊張對9月份的影響將會增加，尤其是iPhone及iPad業務。蘋果股價盤後跌2.16%，報146.77美元。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

iPad 純利 每股盈利 銷售 美股 iPhone 美元

下一篇文章

【內地熱話】土豪爺爺向三名年幼孫兒 每人送2個單位 網民慨嘆：「同人不同命」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【騰訊700】女股神大手減持 微信傳暫停新帳號註冊 騰訊續遭洗倉挫近一成
【騰訊700】女股神大手減持 微信傳暫停新帳號註冊 騰訊續遭洗倉挫近一成
【港股淪陷】科技股再爆股災 騰訊跌9％ 美團瀉17％ 恒指跌1100點 25000岌岌可危
【港股淪陷】科技股再爆股災 騰訊跌9％ 美團瀉17％ 恒指跌1100點 25000岌岌可危
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【打疫苗有獎抽】總商會首輪疫苗大抽獎結果公布 首輪送出Benz房車等1099份獎品 總值650萬元
【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【家朗優惠】張家朗歷史性奪金 多間商店推出優惠慶祝 最高可享半價
【室內設計】90後拍拖9年買首置盤　24萬平裝400呎單位　女主人為男友設文青「Coffee Shop」
【室內設計】90後拍拖9年買首置盤　24萬平裝400呎單位　女主人為男友設文青「Coffee Shop」
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世
【香港奪金】張家朗為港奪奧運金牌 先穩袋750萬獎金 仲可以免費搭港鐵一世