【美股業績】iPhone銷售助蘋果盈利翻倍 供應短缺料礙下季增長

蘋果周二（27日）公布業績，上季純利達217.4億美元，按年增長112.5億美元，每股盈利1.3美元，按年上升65美仙，業績亦高於分析員平均所預期的1.01美元。蘋果收入則按季由596.9億美元上升至814.3億美元，收入主要由iPhone銷售所帶動，比市場預期的收入多50億美元。

【美股業績】受惠廣告業務強勁復甦 Google上季業績大勝預期

iPhone銷售貢獻公司395.7億美元的收入，遠高於去年同期的的264.2億美元，以及市場預期的341.9億美元。一如以往，蘋果沒有對今年往後的業績給予實質預期，但卻指料下季收入將會有強勁的雙位數增長，惟蘋果財務總監Luca Maestri指，料下季收入增長不會高於現時收入按年36%的增長，因預計未來來自匯兌收益的收入將會減少，而在供應鏈緊張下，亦影響收入增長。

事實上，蘋果已在今季降低供應鏈緊張亦業績的負面影響，使有關影響略低於管理層原先估計的最少30億美元，但每年蘋果都會在9月推出新機款，公司預計供應鏈緊張對9月份的影響將會增加，尤其是iPhone及iPad業務。蘋果股價盤後跌2.16%，報146.77美元。

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