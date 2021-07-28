【東京奧運】美國體操主將退出女團賽失金 出戰單項成疑

東京奧運周二（27日）舉行女子體操團體賽決賽，賽前熱門之一兼衛冕冠軍的美國受主將拜爾斯退賽影響，最終不敵ROC（俄羅斯），只能屈居亞軍。拜爾斯賽後承認是心理因素而決定退出團體賽，暫時未知會否繼續參與單項的決賽。

3017288/【東京奧運】年近花甲照拎牌%20科威特七屆老射手奪銅 【下一頁】

美國的拜爾斯（Simone Biles）參與女子體操團體賽第一輪跳馬比賽後，突然宣布不再參加同日的團體賽。拜爾斯在跳馬比賽中表演不理想，動作完成度欠佳，僅取得13.766分，是同一輪跳馬比賽中分數最低。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

受主力退出影響，美國眾女將發揮亦大打折扣。最終，ROC（俄羅斯）力壓美國及英國，自2010年後首隊擊敗美國取得體操團體賽冠軍的隊伍。

【東京奧運】開幕禮旁述冒犯各國 MBC社長致歉 【下一頁】

上屆奧運取得4金的拜爾斯賽後解釋，近日備受心理因素影響，加上跳馬表現未如理想，遂決定退出女子團體賽。被問到之後會否參加單項賽事，拜爾斯表示會視乎周四（29日）的狀況決定，明言自己人生中不止體操，將會把焦點放在自己的幸福上。拜爾斯已晉級女子體操全能決賽，將於周四舉行決賽。

責任編輯：吳漢培