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【智能手機】中國第二季智能手機出貨量下跌一成　華為7年來首次跌出前五

股市 12:51 2021/07/29

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中國第二季度智能手機出貨量下跌11%　小米季內出貨量增近五成

內地第二季智能手機出貨量，當中華為在中國市場的排名7年多來首次跌出前五。

市場研究機構IDC公布，今年第二季度中國智能手機市場出貨量約為7900萬台，對比去年同期下跌10%，主跌主要因為需求較預期弱，以及缺乏旗艦產品，而今年上半年國內整體市場出貨量達1.65億台，按年增長7.1%。另外，Canalys報告稱，今年第二季中國智能手機出貨量下降17%至7490萬部。

根據IDC數據，Vivo在第二季度出貨量達1860萬台，按年增長23.6%，市場份額達23.5%，排名第一；OPPO出貨量達1650萬台，按年增長17.3%，市場份額20.9%；小米 （01810） 出貨量按年增長47%至1340萬台，市佔率17%；蘋果（美：AAPL）按年增長29.2%至940萬台。不過，去年同期排名第一的榮耀，出貨量按年下跌46%至690萬台。

Canalys的排名與IDC一樣，VIVO、OPPO仍位居前二，小米取代華為排名第三，蘋果排第四，榮耀排第五。值得留意，這是華為在中國市場的排名7年多來首次跌出前五。

IDC表示，今年上半年的增長驅動力主要來自於第一季度，因今年第一季度市場環境較去年同期更好。不過，第二季度原有重磅產品缺席，現有產品未能完全激發大多數用戶的換機需求，導致市場關注度下降，春季旺季後，終端流速持續低於預期，導致頭部廠商都在第二季放緩了出貨節奏。

IDC中國研究經理王希認為，今年市面上眾多機型在配置、功能上的創新升級幅度有所減弱，但眾多安卓廠商進軍高端市場的步伐卻持續加速。因此，短期內國內市場的競爭，尤其中高端市場的競爭，是產品之爭，但更加是品牌形象之爭。

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