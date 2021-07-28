  • 32°C
香港時間 : 2021728日 (三) 11:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【智能手機】中國第二季度智能手機出貨量下跌11%　小米季內出貨量增近五成

股市 10:55 2021/07/28

分享：

中國第二季度智能手機出貨量下跌11%　小米季內出貨量增近五成

市場研究機構IDC公布，今年第二季度中國智能手機市場出貨量約為7810萬台，對比去年同期下跌11%。而今年上半年國內整體市場出貨量達1.64億台，按年增長6.5%。

當中，Vivo在第二季度出貨量達1860萬台，按年增長24%，市場份額達23.6%，排名第一；OPPO出貨量達1650萬台，按年增長17.3%，市場份額21.1%；小米 （01810） 出貨量按年增長47%至1340萬台；蘋果（美：AAPL）按年增長17%至860萬台。不過，去年同期排名第一的榮耀，出貨量按年下跌46%至690萬台。

IDC表示，今年上半年的增長驅動力主要來自於第一季度，因今年第一季度市場環境較去年同期更好。不過，第二季度原有重磅產品缺席，現有產品未能完全激發大多數用戶的換機需求，導致市場關注度下降，春季旺季後，終端流速持續低於預期，導致頭部廠商都在第二季放緩了出貨節奏。

IDC中國研究經理王希認為，今年市面上眾多機型在配置、功能上的創新升級幅度有所減弱，但眾多安卓廠商進軍高端市場的步伐卻持續加速。因此，短期內國內市場的競爭，尤其中高端市場的競爭，是產品之爭，但更加是品牌形象之爭。

相關文章：【小米造車】小米傳與安徽省國資委接觸 小米汽車或落戶合肥

【小米回購】小米斥資1.97億回購750萬股 本月累計回購近4億元

記者：梁安琪

港股 小米集團－W（01810） 手機設備股 新經濟股 中國 智能手機 Oppo Vivo 小米

上一篇文章

【AAPL】蘋果上季大中華區銷售增58%助收入創新高　預告本季零件供應緊張拖後腿

下一篇文章

【新股IPO】友寶據報擬赴港上市 曾獲螞蟻集團投資 最多集資5億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港股市況】彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產
【港股市況】彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產
【銀色債券】銀債周五截止認購　 滙豐、中銀認購人數及金額破紀錄（第四版）
【銀色債券】銀債周五截止認購　 滙豐、中銀認購人數及金額破紀錄（第四版）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3%　夜期收市升206點　北水再走13億（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR高港3%　夜期收市升206點　北水再走13億（不斷更新）
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR
【科技股女股神】Cathie Wood加快逃離中概股　減持騰訊、阿里巴巴、貝殼ADR
【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口
【港股市況】港股跌至幾時才喘定？　蘇沛豐：市場現恐慌性拋售　恒指料先補去年11月上升裂口
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）