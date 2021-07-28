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【港股走資】港股反彈乏力因北水未撐？　港股通全日走資133億元

股市 16:32 2021/07/28

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【港股走資】港股反彈乏力因北水未撐？　港股通於早上11時前已走資逾100億元

恒生指數連續兩日大跌逾1100點後，年初被視為港股買貨主力之一的港股通「北水」仍然未見流入港股。港股通北手於周二淨走資12億元後，於周三（28日）繼續走資。港股通北水半日淨沽出128.74億元港股，午市時段北水走資力度減輕，全日淨沽出133.43億元。

北水目前經滬港通、深港通買入成交330.95億元，賣出成交464.38億元，相對於全日港股成交2813億元，北水佔港股成交額約14%，佔比與周二相若。恒指全日走勢反覆，最終升387點或1.54%，收報25473點。

與年初港股通吸資額驚人與北水基金建倉活動有關，港股通最新走資，或涉及相關北水基金贖回潮影響。

港股周二全日成交高達3607億元，創歷史新高，北水經港股通買賣總金額共1021億元（買入、賣出獨立計算），佔港股成交額約14%。買入成交504.41億元，賣出成交517.16億元，淨沽走12.75億元港股。

圖看周二港股通流向

    點擊圖片放大

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【港股成交紀錄】港股大跌市成交創新高3607億元　北水淨走資

【港股市況】科網股連瀉兩日 分析：市場對監管走向欠把握、難言科網股已跌定

編輯：麥德銘

北水+外資齊齊走 散戶也要離場？（點按：03'10" - 05'14"）（開聲聽）

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03：09 - 北水+外資齊齊走　散戶也要離場？
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