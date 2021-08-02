科技股仍有增長吸引力嗎？

2021年初至今，5G、人工智能（AI）和數碼銀行等領域為科技業的公司和投資者都帶來新機會。整體而言，宏觀經濟狀況日益好轉。美國經濟繼續表現強勁，第一季國內生產總值（GDP）達到2003年以來最快的增速；而標普500指數第一季每股盈利增長有望超過45%，比季前增長預期超出兩倍。

新的長期增長動力

5G的發展對很多行業都有影響，例如專門晶片製造商高通（Qualcomm）就正向全球各大手機製造商收取知識產權使用費。

而最近晶片短缺的情況亦凸顯了半導體行業對環球經濟的重要性，我們認為這固然可以幫助製造商維持定價能力，但長線機會在於該市場的增長。

2020年全球半導體收入升至4,662億美元，比前年增長10.4%。美國半導體行業協會報告稱，今年第一季晶片銷量比去年同期增長17.8%。受疫情影響，雲端運算、物聯網和工業數碼化等趨勢帶動晶片需求增加。我們認為其他增長動力仍未得到投資者重視，例如晶片對電動車的重要性——晶片在其電池到剎車系統的各方面都不可或缺。

新冠疫情的影響將持續

正如PayPal行政總裁所言，由於疫情的影響，市場對電商增長的估算大多提前了3至5年。PayPal現時試圖利用過去一年用戶參與度增加的機會，計劃加快推出新的金融服務，例如是「先買後付」（Pay Later）計劃。

不論金額大小，卡類或流動錢包類交易迅速成為大多數消費者的首選。有報告顯示，全球流通現金量將在2024年出現數十年來首次下降。脫離現金將是一種長期趨勢，而非短時間的刺激。

優秀企業存在溢價合乎情理

無可否認，科技股在過去一年至疫情爆發之前都表現良好，投資者希望套利是可以理解的。不過，科技股仍然是市場上一個極具吸引力的類別，其增長速度能夠跑贏經濟的長期增長率。在已公布第一季業績的MSCI世界指數（代表大市）成分股公司中，有69%錄得勝於預期的收入，75%錄得勝於預期的盈利。至於同一指數的科技成分股，結果分別為79%和83%。我們仍然認為，優秀的增長型公司存在溢價合乎情理。