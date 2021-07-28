【教育股】教育股反彈 　新東方在線升8%

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【港股市況】A股偏軟恒指反覆升44點 李寧升一成、恒大系反彈（不斷更新）
中概教育股周二（27日）回升，新東方ADR（美：EDU）升12.9%，收報2.19美元；好未來（美：TAL）漲25.2%，收報5.51美元。受中概教育股表現影響，部分港股教育股今早彈升，新東方在線 （01797） 早段曾升一成，高見4.2元，現報4.15元，升8.6%。新東方 （09901） 升11.6%，現報16.32元。
21世紀教育 （01598） 急漲2成，現報0.415元；卓越教育集團 （03978） 升7.8%；思考樂教育 （01769） 升7.4%；中教控股 （00839） 亦升4.1%。
不過，個別教育股續跌，華立大學集團 （01756） 跌2.4%，報1.62元，創歷史新低；宇華教育 （06169） 跌3.5%。
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