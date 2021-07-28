東京奧運女子200米自由泳決賽 何詩蓓歷史性奪銀

2020東京奧運女子200米自由泳金牌賽於今早9時40分舉行，「香港小飛魚」之稱的何詩蓓在準決賽中，以1分55秒16、總第2名成績闖入決賽，屬香港首個晉身奧運游泳決賽的選手。

何詩蓓今早排在排在第5線出賽，其8位對手分別是：有「自由泳賽費達拿」之稱、衛冕的美國泳手列Katie Ledecky；拿下今屆4x100米自由泳接力銀牌的加拿大泳手Penny Oleksiak；以贏得女子400米自由泳金牌的Ariarne Titmus、世界排名第三、亞洲紀錄保持者—中國泳手楊浚瑄；捷克泳手Barbora Seemanova；意大利泳手Federica Pellegrini及澳洲泳手Madison Wilson。

比賽初段中，加拿大選手帶出，何詩蓓殺出排第一，中國運動員緊貼其後，最後50米何思蓓領先，但20歲的澳洲新星Madison Wilson爆發後勁，以1分52秒50衝線奪金，何詩蓓最後以1分53秒92歷史性奪銀，兩者相差不足半秒。衛冕的美國泳手列Katie Ledecky，今屆則排第5。

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責任編輯：黎淑雯