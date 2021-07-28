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【業績】IMAX China由虧轉盈擬派息　早段升6%

股市 10:07 2021/07/28

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IMAX China（01970）公佈中期業績。

IMAX China （01970） 公佈中期業績，截至6月30日止6個月，IMAX China由虧轉盈，期內賺1919.8萬美元，去年同期虧損3524.8萬元。收入則按年大升7.02倍，至5343.1萬美元。公司擬派發中期股息，每股0.028美元（折合約每股0.217港元）。

IMAX China開報10元，截至10時，現報10.32元，升6.7%。

以分部收入計，IMAX技術網絡收入為2170.3萬美元，按年增2058.3萬美元。IMAX技術銷售及維護收入為3168.6萬美元，按年增2627.7萬美元。毛利3312.3萬美元，去年同期錄得毛損404.2萬美元，毛利率為62%。

公司表示，新冠疫情影響集團業務，但截至2021年6月30日，超過90%的大中華IMAX影院已恢復營運。觀眾已再次光臨影院，華語影片及可上映的好萊塢影片觀眾人數與疫情前相若。

IMAX指，早前受新冠疫情影響，好萊塢影片的發行日期推遲，影響了IMAX好萊塢影片票房。在新冠疫情前，好萊塢影片通常佔IMAX票房銷售約7成。公司預計，隨著美國電影、影院及娛樂市場重新開業，好萊塢影片的發行日期將於2021年下半年恢復正常。

另外，IMAX影院數量增加至759間，比去年同期的714間上升6.3%。

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編輯﹕賴奕羚

港股 疫情 電影 IMAX IMAX CHINA（01970）

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