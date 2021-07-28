【港股市況】A股偏軟恒指半日跌59點守二萬五　科技股乏力、騰訊跌近4%、美團曾升一成中午倒跌（不斷更新）

美股昨日向下，三大指數結束連續五日升勢，市場聚焦儲局議息以及多間大型科網公司公布業績，投資者入市態度比較審慎。亞洲股市早段偏軟，港股3日累瀉2637點後，今早反彈，但隨A股回軟。

【港股走資】港股反彈乏力因北水未撐？ 港股通即市走資逾100億元

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財經日誌

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【12：06】恒指半日跌59點，午收25027點；科指跌1點或0.02%，午收6248點，半日成交1573億元。科技股反彈乏力，騰訊 （00700） 半日跌3.7%，午收429.4元；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，最新報178.6元；美團 （03690） 半日臨收市倒跌0.1%，報193.8元。

【12：00】恒指中午跌59點報25027點。

【11：50】上證指數低開後跌幅一度擴大至2%，其後跌幅收窄，中午收報3361點，跌20點，跌幅約0.6%。深證成份指數半日收報14047點，跌46點，跌幅0.33%，暫時收復14000點。

【11：46】和記電訊香港 （00215） 上半年少賺79%，派發每股中期股息2.28仙，按年持平，另外派發每股特別中期股息19.8仙，合共22.08仙，該股現挫13.5%，最新報1.41元，盤中低見1.39元。

【業績│電訊股】和記電訊香港上半年少賺79% 連特別息中期派每股22.08仙、今低開逾一成

【11：20】和黃醫藥 （00013） 獲麥格理首予目標價83.31元，現升4.2%，最新報63.1元。

【10：52】碧桂園服務 （06098） 、新城悅服務 （01755） 擬回購10%股份，碧桂園服務現升8%，最新報55.4元；新城悅服務現升6.1%﹐最新報16.26元。

【10：46】恒大系股價反彈，中國恒大 （03333） 升現1%，最新報5.87元；恒大物業 （06666） 現升5%，最新報5.43元；恒大汽車 （00708） 現升一成，最新報11.66元； 恒騰 （00136） 現升7%，最新報3.01元。

【10：42】藥明生物 （02269） 3日累挫近兩成後，今早股價反彈，現升7.4%，最新報115.9元。

【10：32】【教育股】教育股反彈 新東方在線升8%

【10：38】IMAX China （01970） 由虧轉盈，上半年賺1919.8萬美元，去年同期虧損3524.8萬元，現升7.5%，最新報10.4元。

【業績】IMAX China由虧轉盈擬派息 早段升6%

【10：26】奧運熱潮下，體育股造好，安踏 （02020） 現升4.8%，最新報164.1元；李寧 （02331） 現升一成，最新報79.6元；特步 （01368） 現升4.7%，最新報10.74元。

【何詩蓓摘銀】港隊何詩蓓200米自由泳奪銀牌 恒基送250萬奬金

【10：10】科技股升勢曇花一現，騰訊倒跌2.9%，最新報433元；美團 （03690） 最多曾升12%，現僅升2.5%，報198.8元，仍未收復200關；阿里巴巴現升0.5%，最新報180.8元。

【10：07】ASM 太平洋 （00522） 上半年多賺2.2倍，中期息按年增86%派1.3元，公司股價今早逆市造好，現升4%，最新報104.2元。

【業績】ASM 太平洋上半年多賺2.2倍 中期息增86%派1.3元

【10：02】恒指倒跌，現跌100點報24986點，再失二萬五關。友邦 （01299） 跌逾3%。

【09：54】A股偏軟，滬指跌逾1%，最新報3340點。

【09：37】科技股反彈，騰訊 （00700） 升2.6%，最新報457.4元；美團 （03690） 升一成，最新報215元；阿里巴巴 （09988） 升1.9%，報183.4元。

【09：20】恒指高開270點報25357點。

【09：15】人民幣中間價下跌，報6.4929兌1美元，較上日中間價下調195點子。

【08：20】日本股市隨美股下跌，早段跌1%。南韓股市亦軟0.1%。

【07：45】在美國上市的主要港股預託證券（ADR）價格， 與港股收市價比較， 普遍上升。當中， 滙控 （00005） ADR折合港元計收報43.55元； 騰訊 （00700） ADR收報458.57元。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股結束連續五日升勢，三大主要指數都由歷史高位回落， 其中以納指表現最差，跌1.2%。

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編輯：吳敏芳