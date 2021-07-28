【港股市況】A股偏軟恒指倒跌再失二萬五關　騰訊倒跌近2%、友邦跌逾3%（不斷更新）

上一篇文章
【業績】IMAX China由虧轉盈擬派息 早段升6%
美股昨日向下，三大指數結束連續五日升勢，市場聚焦儲局議息以及多間大型科網公司公布業績，投資者入市態度比較審慎。亞洲股市早段偏軟，港股3日累瀉2637點後，今早反彈。
【10：10】科技股升勢曇花一現，騰訊倒跌2.9%，最新報433元；美團 （03690） 最多曾升12%，現僅升2.5%，報198.8元，仍未收復200關；阿里巴巴現升0.5%，最新報180.8元。
【10：07】ASM 太平洋 （00522） 上半年多賺2.2倍，中期息按年增86%派1.3元，公司股價今早逆市造好，現升4%，最新報104.2元。
【業績】ASM 太平洋上半年多賺2.2倍 中期息增86%派1.3元
【10：02】恒指倒跌，現跌100點報24986點，再失二萬五關。友邦 （01299） 跌逾3%。
【09：54】A股偏軟，滬指跌逾1%，最新報3340點。
【09：37】科技股反彈，騰訊 （00700） 升2.6%，最新報457.4元；美團 （03690） 升一成，最新報215元；阿里巴巴 （09988） 升1.9%，報183.4元。
【09：20】恒指高開270點報25357點。
【09：15】人民幣中間價下跌，報6.4929兌1美元，較上日中間價下調195點子。
【08：20】日本股市隨美股下跌，早段跌1%。南韓股市亦軟0.1%。
【07：45】在美國上市的主要港股預託證券（ADR）價格， 與港股收市價比較， 普遍上升。當中， 滙控 （00005） ADR折合港元計收報43.55元； 騰訊 （00700） ADR收報458.57元。
更多ADR及中概股收市︰
【07：30】美股結束連續五日升勢，三大主要指數都由歷史高位回落， 其中以納指表現最差，跌1.2%。
港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】
編輯：吳敏芳