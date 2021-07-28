【恒指夜期＋ADR】騰訊ADR高5%　中概股齊反彈　夜期升378點　北水走資增至133億（不斷更新）

科技股ADR大反彈，騰訊ADR折算報472.31港元，較港收市價高5.6%，網易及京東美股高港逾6%，中概教育股再升約1成，其他中概股普遍反彈，滴滴升逾5%，滿幫升1成，Boss直聘升9%。夜期升378點，撲26000點。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 滙豐ADR 42.80 +0.1% 百度美股 159.71 +4.3% 騰訊ADR 472.31 +5.6% 阿里巴巴美股 186.86 +1.9% 網易美股 149.44 +6.3% 京東美股 271.77 +8.6%

港股反彈，升387點，收報25473點，全日主板成交2813.1億元。惟北水走資勢頭加大，錄得133.4億元淨流出，為連續第8日走資。北水分別淨沽美團 （03690） 、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 達55.3億、41.7億及18.6億元。恒指夜期早段續升。

北水資金流向：

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美股昨日向下，三大指數結束連續五日升勢，市場聚焦儲局議息以及多間大型科網公司公布業績，投資者入市態度比較審慎。亞洲股市早段偏軟，港股3日累瀉2637點後，今日表現反覆，北水繼續走資，大市隨A股回軟，一度跌238點，低見24848點，午後走勢始轉強。

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財經日誌

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即時市況：

【21：53】夜期升378點

【18：35】恒指夜期升108點，報25492點，高水18點。

【16：10】恒指全日升387點，收25473點，成交2813億元。科指反彈193點或3.1%，收6643點。ATM全部收升，騰訊 （00700） 全日升0.3%，收447.2；阿里巴巴 （09988） 升1.8%，收183.2元；美團 （03690） 升7.5%，收208.6 元。物管股、體育用品股造好。碧桂園服務 （06098） 升18%、安踏 （02020） 升一成、李寧 （02331） 升15%。

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【16：00】恒指U盤前升340點報25426點，騰訊 （00700） 尾市抽升。

【15：47】中國吸入用新冠疫苗臨床試驗結果獲權威認可，康希諾生物 （06185） 現升11.3%，最新報290.2元。據央視新聞報道，7月26日，由軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士團隊領銜研制的霧化吸入用腺病毒載體重組新冠疫苗在著名國際學術期刊《柳葉刀·傳染病》發表臨床研究數據，這也是全球首個公開發表的新冠疫苗黏膜免疫臨床試驗結果。

研究結果顯示，霧化吸入接種疫苗安全性好，無肌肉注射局部不良反應。

【15：17】九龍倉置業 （01997） 股價現升1.8%，最新報45.2元。九置盈喜，預期上半年純利不少於25億元，去年同期虧損44.54億元。轉虧為盈主因期內投資物業之未變現重估虧損大幅減少。

【15：17】A股收低，上證綜合指數收報3361點，跌19點或0.6%，深證成份指數收報14086點，跌7點，兩市成交額12699億人民幣，北向資金淨流入80.53億元，創業板指數升1.6%。

【15：15】科技股女股神Cathie Wood續減持中概股，旗下方舟投資（ARK）所管理的交易所基金ETF，昨日拋售了約313萬股在香港上市的京東物流 （02618） ，約210萬股平安好醫生 （01833） 及126萬股美團 （03690） 。京東物流現微升0.7%，最新報27元；另外，平安好醫生現升3.6%，最新報69元。

美股方面，旗下基金就減持BOSS直聘、京東、拼多多、騰訊及百度ADR。

【14：54】小米 （01810） 造車有新消息，小米汽車擬聘500技術專才，小米股價現升3.3%，最新報25.15元，成交額34.2億元。

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【14：49】旭輝永升 （01995） 現升逾兩成，最新報14.98元，成交額2.1億元。

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【14：42】二線科技股反彈較顯著，網易 （09999） 現升8%，最新報140.9元；京東健康 （06618） 現升9.6%，最新報71.5元；快手 （01024） 現升3.9%，最新報113.2元；京東 （09618） 現升3.6%，最新報250.6元。

【14：20】港股再轉向，市場憧憬中央救市，大市再跌轉升。恒指現升278點，報25364點。另外，科指現升155點，報6405點。美團 （03690） 彈7.4%，最新報208.4元，重上200關。騰訊 （00700） 跌幅收窄至1.6%，最新報438.8元。

【13：36】恒指跌幅擴大，現跌逾200點，最新報24882點，科技股再成跌市元兇，騰訊 （00700） 現跌4.6%﹐最新報425.2元。阿里巴巴 （09988） 再逼近176元招股價，現報176.9元，跌1.7%。另外，舜宇 （02382） 跌逾半成，最新報213.2元、港交所 （00388） 及友邦 （01299） 分別跌逾2%及3%。

近日成為跌市避風港的中芯國際 （00981） 亦跌逾2%，守25元。

【13：09】港股午後二萬五關爭持，ATM全跌，當中騰訊 （00700） 表現最差，現跌3.8%、港交所 （00388） 午後亦現沽壓，現跌2.4%。

【12：06】恒指半日跌59點，午收25027點；科指跌1點或0.02%，午收6248點，半日成交1573億元。科技股反彈乏力，騰訊 （00700） 半日跌3.7%，午收429.4元；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，最新報178.6元；美團 （03690） 半日臨收市倒跌0.1%，報193.8元。

【12：00】恒指中午跌59點報25027點。

【11：50】上證指數低開後跌幅一度擴大至2%，其後跌幅收窄，中午收報3361點，跌20點，跌幅約0.6%。深證成份指數半日收報14047點，跌46點，跌幅0.33%，暫時收復14000點。

【11：46】和記電訊香港 （00215） 上半年少賺79%，派發每股中期股息2.28仙，按年持平，另外派發每股特別中期股息19.8仙，合共22.08仙，該股現挫13.5%，最新報1.41元，盤中低見1.39元。

【業績│電訊股】和記電訊香港上半年少賺79% 連特別息中期派每股22.08仙、今低開逾一成

【11：20】和黃醫藥 （00013） 獲麥格理首予目標價83.31元，現升4.2%，最新報63.1元。

【10：52】碧桂園服務 （06098） 、新城悅服務 （01755） 擬回購10%股份，碧桂園服務現升8%，最新報55.4元；新城悅服務現升6.1%﹐最新報16.26元。

【10：46】恒大系股價反彈，中國恒大 （03333） 升現1%，最新報5.87元；恒大物業 （06666） 現升5%，最新報5.43元；恒大汽車 （00708） 現升一成，最新報11.66元； 恒騰 （00136） 現升7%，最新報3.01元。

【10：42】藥明生物 （02269） 3日累挫近兩成後，今早股價反彈，現升7.4%，最新報115.9元。

【10：32】【教育股】教育股反彈 新東方在線升8%

【10：38】IMAX China （01970） 由虧轉盈，上半年賺1919.8萬美元，去年同期虧損3524.8萬元，現升7.5%，最新報10.4元。

【業績】IMAX China由虧轉盈擬派息 早段升6%

【10：26】奧運熱潮下，體育股造好，安踏 （02020） 現升4.8%，最新報164.1元；李寧 （02331） 現升一成，最新報79.6元；特步 （01368） 現升4.7%，最新報10.74元。

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【10：10】科技股升勢曇花一現，騰訊倒跌2.9%，最新報433元；美團 （03690） 最多曾升12%，現僅升2.5%，報198.8元，仍未收復200關；阿里巴巴現升0.5%，最新報180.8元。

【10：07】ASM 太平洋 （00522） 上半年多賺2.2倍，中期息按年增86%派1.3元，公司股價今早逆市造好，現升4%，最新報104.2元。

【業績】ASM 太平洋上半年多賺2.2倍 中期息增86%派1.3元

【10：02】恒指倒跌，現跌100點報24986點，再失二萬五關。友邦 （01299） 跌逾3%。

【09：54】A股偏軟，滬指跌逾1%，最新報3340點。

【09：37】科技股反彈，騰訊 （00700） 升2.6%，最新報457.4元；美團 （03690） 升一成，最新報215元；阿里巴巴 （09988） 升1.9%，報183.4元。

【09：20】恒指高開270點報25357點。

【09：15】人民幣中間價下跌，報6.4929兌1美元，較上日中間價下調195點子。

【08：20】日本股市隨美股下跌，早段跌1%。南韓股市亦軟0.1%。

【07：45】在美國上市的主要港股預託證券（ADR）價格， 與港股收市價比較， 普遍上升。當中， 滙控 （00005） ADR折合港元計收報43.55元； 騰訊 （00700） ADR收報458.57元。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美股結束連續五日升勢，三大主要指數都由歷史高位回落， 其中以納指表現最差，跌1.2%。

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編輯：吳敏芳