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【業績】ASM 太平洋上半年多賺2.2倍　管理層：下半年半導體設備零件供應仍緊張（第二版）

股市 12:56 2021/07/28

分享：

【業績】ASM 太平洋上半年多賺2.2倍　管理層：下半年半導體設備零件供應仍緊張

ASM 太平洋 （00522） 公布，上半年收入達95.1億港元（12.3 億美元），按年上升41.5%，創新高；股東應佔盈利12.5億元，按年升222%，每股盈利3.05元，派發中期股息每股1.3元，按年增86%。

ASM 太平洋股價今早逆市上升，最高升近8%，中午報101.6元，升1.5%，成交額2.89億元。

零部件供應緊張仍持續 提早支付高價儲備零部件

管理層在業績會議上表示，隨著全球都在推動5G建設，汽車電動化成大趨勢等環境下，預計半導體的需求仍然保持不變，而一些電子元件、機械元件的供應亦將持續緊張。

管理層表示，公司會提早儲備一些關鍵的零部件，但在供應短缺的情況下，為確保供應必須支付較高的價格，但未有具體透露會對預期會增加多少成本。

汽車市場復甦 公司產品及解決方案需求仍強勁

管理層又指，汽車客戶是公司收入來源的重要部分，汽車電動化及智能化已經成為趨勢，尤其在中國。公司今年上半年在SMT解決方案的預訂量亦呈現非常好的勢頭，因此預計與電動車業務有關的設備及解決方案需求，在下半年仍然會持續。

預測第三季度收入介乎7.3億至7.8億美元

公司表示，收入上升主要受惠全球主要經濟體重新開放、客戶加快資本支出計劃及增加對產能的投資等。集團預計第3季收入介乎7.3億至7.8億美元，強調下半年收入將維持強勁。

上半年訂單總額創新高

上半年新增訂單總額創新高達151.5億港元（19.5億美元），按年升100.2%；主要收入來源半導體解決方案（SEMI）的收入按年升約46%，按季升17%，至31.7億元。SMT解決方案收入按年升27%，按季升23%，至20億元。毛利率飆升，按年及按半年分別增加260點子及481點子 。

第二季方面，盈利7.3億元，按年升126.3%，按年升38.6%；季度收入創新高達51.8 億元（6.67 億美元），按年升38.2%，按季升19.4%。新增訂單總額勝預期為 73.2 億元（9.43 億美元），按年升140%，毛利率大幅提升，按年及按季分別增加 257 點子及 101 點子。

（第二版更新管理層回應）

相關文章：【異動股】MSCI香港指數新貴周大福半日升逾6%　ASM太平洋降班跌半成（附納入剔出清單）

【異動股】ASM太平洋股價績後曾升兩成　市場憧憬iPad Pro配置Mini LED面板

編輯：吳敏芳

ASM太平洋 （00552） 業績造好股價上 前景如何？（點按：21'38" - 24'27"）（開聲聽）

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21：05 - 港股開市前速報
21：38 - ASM太平洋 （00552） 業績造好股價上　前景如何？
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25：58 - 散戶持有ASM太平洋 （00552） 　問可否加注
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港股 ASM太平洋（00522） 業績公布
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