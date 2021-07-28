【AAPL】蘋果上季大中華區銷售增58%助收入創新高　預告本季零件供應緊張拖後腿

▲ 【美股焦點】蘋果業績大爆發 純利倍增 大中華區銷售增長達58%最搶眼

蘋果（Apple，美：AAPL）公布上季業績，收入按年增36%至814億美元，破紀錄；純利增長93%至217.44億美元；每股盈利倍增至1.3美元。蘋果次季收入、盈利同時超預期。以地區分類，蘋果大中華區銷售增長達58%最勁，至147.62億美元，其次為歐洲及美國，分別增長34%及33%。

以地區銷售貢獻計，美國繼續是蘋果最主要收入來源地，佔銷售44%，歐洲及大中華區分別佔23及18%。

蘋果公布業績前美股正股時段跌1.5%，但盤後未受業績利好帶動，再跌2%。蘋果在業績會議上表示，零件供應日益緊張，將影響當本季度iPhone和iPad銷售，令收入增長放慢，但仍有「強勁」的兩位數成長。

微軟季績勝預期，可見【下一頁】

於蘋果財政年度第三季（4月至6月），iPhone銷售395.7億美元，增長50%；服務收入增33%，至174.8億美元，Mac機收入增長16%，iPad收入增12%。毛利率由38%大增至43.3%，超預期。

對於採購及自家開發，蘋果CEO庫克在電話會議表示，「如果市場的組件與我們一樣好，就會去採購，令自身可以進入有能力做得更好的領域，以提供更好的產品，M1芯片就是好例子。」

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記者：譚志偉