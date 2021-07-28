【開市9點半】港股第三關睇儲局議息　ADR技術反彈　銀債認購倒數3日

（1）經過內地監管、金融戰疑雲後，港股已兩日瀉2千點，本周第三大關是儲局議息，以睇完美風暴會否形成。市場一般認為儲局維持寬鬆論調，繼續睇Delta變種病毒影響力，一切等下月的儲局年會才有進一步說法，但若今次稍有提及收水，恐再惹市場沽壓。不過，經歷連日急瀉後，港股有望技術反彈，ADR已率先回升。

即睇開市9點半重點：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【美國議息】儲局周四凌晨公布議息結果

（2）騰訊 （00700） 除了騰訊音樂（TME）外，最具風險因素是突然爆出微信暫停新用戶註冊，拖累騰訊昨日急瀉。

【騰訊700】微信暫停新個人及公眾號帳號註冊 騰訊：技術升級、分析料配合整治（附短片）

（3）外電突然傳出美國或限制基金投資中港，再嚇驚市場，由於消息與微信暫停新用戶註冊同時傳出，究竟大市急瀉是因為騰訊，還是因為金融戰疑雲，從大市破紀錄的成交，或找到答案。

【港股市況】彭博：傳美國或限制基金投資中港市場 美國基金大舉拋售中港資產

【港股成交紀錄】港股大跌市成交創新高3607億元 北水淨走資

（4）美資券商看法，再配合美國媒體的傳言，亦同時有嚇驚效果，大摩料外資繼續調整中資股比重。

【港股市況】大摩：市場重新評價中資股、料下行空間逾兩成 重申未到「撈底」時

（5）阿里巴巴過去一年經歷風風雨雨，阿里年報刊登張勇致股東的信，對平台經濟有更深的理解和體會，創造社會價值。

【阿里巴巴】張勇：平台經濟是全世界嶄新課題 過去一年阿里巴巴有更深理解

（6）銀債認購最後3日，市場預期反應會破紀錄。

【銀色債券】銀債周五截止認購 4券商共獲近5.9億元認購額（第六版）

（7）和電香港 （00215） 派息連特別息共22.08元，股息率達17厘。

【業績│電訊股】和記電訊香港上半年少賺79% 連特別息中期派每股22.08仙

（8）金管局總裁余偉文表示，下半年投資環境仍存在變數，會小心謹慎地管理外匯基金，作出適當的防禦性部署。

【外滙基金】外滙基金上半年投資收入1027億元 按年大增9.7倍

（9）透過MTR Mobile向登記用戶送出10萬程免費本地單程車程

【東京奧運】港鐵再送10萬程本地單程車程 為香港運動員打氣

港股ADR及美股收市情況：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

記者：譚志偉