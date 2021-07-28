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IMF警告：通脹或持續存在　全球央行或需採取行動

股市 02:37 2021/07/28

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IMF周二警告稱，通脹風險將被證明不僅僅是暫時的，這將促使各國央行採取先發制人的行動。（法新社資料圖片）

國際貨幣基金組織（IMF）周二警告稱，通脹風險將被證明不僅僅是暫時的，這將促使各國央行採取先發制人的行動。

通脹問題目前在投資界引起分歧，市場人士一直忙於思考近期的消費價格飆升是否會持續下去。

數據顯示，美國6月消費者價格指數達到5.4%，為近13年來最快增速。英國6月通脹則達到2.5%，為2018年8月以來的最高水平，且高於英國央行2%的目標。

IMF認為，在大多數情況下，這些價格壓力是暫時的。IMF在周二發布的最新《世界經濟展望》更新中表示，預計大多數國家的通脹將在2022年回到疫情前的水平。然而，該組織警告稱，不確定性仍然很高。

「暫時性壓力可能會變得更加持久，央行可能需要採取先發制人的行動。」IMF表示。

本月早些時候，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）表示，就業市場離聯儲局在減少刺激措施之前希望看到的情況「仍有一段距離」，通脹「在放緩之前可能會在未來幾個月保持高位。」

IMF本月早些時候已指出，如果美國提供更多的財政支持，那麼這可能會進一步增加通脹壓力，並導致加息早於預期。

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編輯：李勝君

 

美股 經濟數據及調查 疫情 國際貨幣基金組織 高水 加息 美國聯儲局 通脹 鮑威爾

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